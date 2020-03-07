В мире

48 минут назад

Коронавирусом в мире заразились уже более 100 тыс. человек

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В разных странах мира коронавирусом заразились более 102 тыс. человек. Умерли от инфекции почти 3500, более 57 тыс. выздоровели, свидетельствуют официальные данные. 

Как пишет South China Morning Post, больше всего погибших и выписанных — жители Китая. Однако власти КНР заявляют, что эпидемия пошла на спад. По данным комиссии по здравоохранению Китая, за последние сутки 1678 человек были выписаны, а 4873 человека освобождены из карантина.

На втором месте по числу жертв после КНР — Италия (погибли 197 человек). В этой стране стремительно растета число зараженных — почти 5 тыс., сообщает www.rosbalt.ru

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