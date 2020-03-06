Новости в instagram
16 минут назад
Липецкая вечЁрка: отрицательный результат, новое лицо и уголовные дела
202
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 6 марта.
Активнее всего липчане сегодня комментировали сообщение о назначении исполняющего обязанности начальника управления образования. Обязанности начальника ведомства с сегодняшнего дня исполняет 35-летняя Лилия Загеева. Лилия Загеева - кандидат экономических наук. В 2008 году она защитила диссертацию по теме «Инструментарий развития региональных продуктовых рынков». До назначения Загеева работала в Липецком государственном техническом университете, где возглавляла кафедру менеджмента, и преподавала в частном экологическом университете.
Тест на коронавирус доставленного в инфекционную больницу пациента показал отрицательный результат. Мужчину, прилетевшего из Италии, вчера привезли на госпитализацию в специальном боксе. Подозрение на коронавирус не подтвердилось, у него ОРВИ. Тем временем администрация области рассказала о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Обсерватор, где будут размещать граждан без признаков инфекционного заболевания, но имевшие контакты с лицами, прибывшими из других государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и находящимися в высокой группе риска, организован на базе акушерско-гинекологического отделения Данковской центральной районной больницы в период его планового закрытия на ежегодную санитарную обработку.
В центре внимания оказалась новость о том, что возбуждены уголовные дела в отношении депутатов Липецкого горсовета. Учитывая большой общественный резонанс ситуации, на следующей неделе состояние дел в городской «коммуналке» станет темой брифинга, на котором предполагается появление вице-губернатора Ильи Тузова и заместителя прокурора области состояние дел Руслана Стрельникова.
Сегодня стало известно, что улицу Механизаторов не перекроют до окончания отопительного сезона. Точную дату полного перекрытия проспекта Победы в Липецке пока в мэрии не называют. Участок проспекта Победы от улицы Механизаторов до площади Кольцевой планировалось перекрыть в ночь с 8 на 9 марта. Теперь принято решение перенести работы на этом участке дороги.
Тест на коронавирус доставленного в инфекционную больницу пациента показал отрицательный результат. Мужчину, прилетевшего из Италии, вчера привезли на госпитализацию в специальном боксе. Подозрение на коронавирус не подтвердилось, у него ОРВИ. Тем временем администрация области рассказала о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Обсерватор, где будут размещать граждан без признаков инфекционного заболевания, но имевшие контакты с лицами, прибывшими из других государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и находящимися в высокой группе риска, организован на базе акушерско-гинекологического отделения Данковской центральной районной больницы в период его планового закрытия на ежегодную санитарную обработку.
В центре внимания оказалась новость о том, что возбуждены уголовные дела в отношении депутатов Липецкого горсовета. Учитывая большой общественный резонанс ситуации, на следующей неделе состояние дел в городской «коммуналке» станет темой брифинга, на котором предполагается появление вице-губернатора Ильи Тузова и заместителя прокурора области состояние дел Руслана Стрельникова.
Сегодня стало известно, что улицу Механизаторов не перекроют до окончания отопительного сезона. Точную дату полного перекрытия проспекта Победы в Липецке пока в мэрии не называют. Участок проспекта Победы от улицы Механизаторов до площади Кольцевой планировалось перекрыть в ночь с 8 на 9 марта. Теперь принято решение перенести работы на этом участке дороги.
202