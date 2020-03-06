«Ментальные особенности аутиста - не инвалидность, а дополнительные возможности»

Матс-Ола Олссон, основатель социально-терапевтической органической шведской фермы Norrbyvälle gård, где живут, общаются и работают аутисты, в Липецке общался с родителями детей с особенностями развития. В галерее современного искусства «Буксир» он прочитал лекцию, в которой рассказал о 35-летнем опыте работы с такими людьми. Сегодня проект Матс-Ола Олссона является одной из моделей для работы с инвалидами с умственной ментальностью.





Свой социально-терапевтический проект Матс-Ола Олссон основал в шведском городе Йерна 35 лет назад. 30 молодых людей с аутизмом, эпилепсией, гиперактивностью живут на ферме, выращивают овощи и фрукты для местных кафе и ресторанов, готовят еду для их посетителей. Матс-Ола Олссон рассказал, как появилась ферма, как государство поддерживает людей с инвалидностью, как происходит их социализация и как за последние 70 лет менялось отношение к людям с особенностями развития в шведском обществе.- Где-то до середины 50-х годов прошлого века в Швеции была типичная для большинства стран ситуация: люди с ментальными нарушениями кроме дома под присмотром родственников могли находиться только в специальных медучреждениях-интернатах. Родители при поддержке педагогов первыми начали движение против той единственной альтернативы. Первые изменения наметились в 60-е годы, в 70-х годах подобные учреждения были закрыты. А государство приняло ряд законов, гарантирующих таким людям, например, право на получение жилья и работы.Сейчас человек с ментальными нарушениями может жить и в отдельных апартаментах, и вместе с группой не более чем из пяти-шести человек, в обоих случаях гарантирована постоянная поддержка специалистов. В Швеции много таких мест. Например, на нашей ферме молодые люди живут, начиная с 16 лет — некоторые отдельно, некоторые в общем доме. Есть группы для детей, начиная с возраста детского сада и школы.Работа с инвалидами строго контролируется государством. Еще 35 лет назад, прежде, чем открыть ферму, Матс-Ола Олссон прошел специальное обучение. Центр финансируется за счет муниципальных бюджетов, при том договор заключается на каждого подопечного, распределением инвалидов по центрам также занимаются власти.- Наша задача - обеспечить подопечным условия для наилучшей жизни, создать безопасную социальную среду. Мы помогаем им интегрироваться в общество, получать радость от общения, работы, чувствовать себя активными и полноправными членами общества. Мы должны расширить горизонты их видения мира и способности к коммуникации.Кафе и ресторан — не коммерческие проекты, на первом месте для нас социальная терапия. Мы не нанимаем людей со стороны, чтобы максимально защитить среду, в которой находятся аутисты. После такого опыта участник коммуны может потом устроиться куда-то в другое место, пойти дальше. Или остаться с нами. Является ли это эксплуатацией труда наших подопечных? Отмечу, что государство очень строго контролирует подобные трудовые отношения. Каждый получает государственную пенсию, а размер зарплаты в кафе или ресторане для участников коммуны также регулируется законами.Впрочем, подобные центры отнюдь не пасторальная картинка — Матс-Ола Олссон не скрывал, с какими трудностями сталкиваются работники. Так, воспитанники в определенных ситуациях могут проявлять агрессию и другие невротические реакции. В таких случаях работники фермы контактируют с врачами — те оказывают профессиональную медицинскую поддержку. Проверкой на прочность становится каждый новый член органической фермы — особенно вчерашние подростки 16-18 лет. Искать подход приходится каждый раз практически «с нуля». Синдром выгорания также знаком работникам.- Вы спрашиваете, случались ли моменты, когда хотелось все бросить? Я не машина, не автомат. Моменты отчаяния были. В такой момент нужно найти что-то, что запустит волю к работе. В самые сложные моменты я говорил себе — я должен просто сделать первый шаг. И начать двигаться. Тогда оказывается, что вы окружены людьми, можете опереться на друзей. Заботиться о самих себе мы учим и своих сотрудников, они должны уметь восполнять силы. Наш самый важный инструмент в работе с ментальными людьми — это душа, очень важно сохранить ее целостность.О наработанном опыте и возможных трудностях Матс-Ола Олссон рассказывает уже 30 лет. В России он встречался с родителями детей с ментальными расстройствами в Москве, Екатеринбурге, Казани, Иркутске. В Липецк приехал по приглашению объединения благотворительных организаций «Больше, чем добро», ВОРДИ и некоммерческой организации по развитию сопровождаемого проживания «Все дома». Его нынешняя лекция является частью цикла мероприятий о праве на самостоятельность «Инклюзия как инструмент личного опыта», организованного Представительством Европейского Союза в Российской Федерации совместно с Музеем современного искусства «Гараж» и в партнерстве с Благотворительным фондом помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь».