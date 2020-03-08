На каждую тысячу мужчин в Липецкой области - 1189 женщин

В Липецкой области некоторым мужчинам на 8 марта придется дарить подарки двум женщинам: доля женского населения выше мужского — 54% или 621 тысячи человек. Женщин больше, чем мужчин на 98,7 тысячи человек. На каждую тысячу мужчин приходится 1189 женщин.

Две трети женщин (406 тысяч) — горожанки. В городах на тысячу мужчин приходится 1 222 женщины, в сельской местности — 1 131. По возрастным группам на тысячу мужчин в возрасте моложе трудоспособного – 950 женщин, в трудоспособном возрасте – 900. Дефицит сильного пола начинается в группе «старше трудоспособного возраста», где на тысячу мужчин пришлось 2 385 женщин, одной из причин является более высокая продолжительность жизни у женщин. В Липецкой области в среднем женщины живут 78 лет, мужчины – 67 лет.



Прекрасная половина стала старше - средний возраст женщин увеличился с 43 лет в 2010 году до 44 в 2018 году. При этом горожанка на 2 года моложе женщины, проживающей в сельской местности.



Более 256 тысяч женщин — в репродуктивном возрасте (от 15 до 49 лет), это 41% всего женского населения. В 2019 году появилось на свет 9,8 тысяч младенцев, среди них 4,8 тысячи девочек. На каждую сотню мальчиков родилось 95 девочек. Непосредственно в Международный женский день 8 Марта в прошлом году родилось 6 девочек. В сравнении с данными Всероссийской переписи населения 2010 года уровень рождаемости снизился с 10,9 до 8,6 родившихся на 1000 человек населения. Средний возраст мам с каждым годом постепенно увеличивается и составляет 29 лет, тогда как в 2010 году - 27 лет.



В высших учебных заведениях области обучается почти 12 тысяч девушек, или 56% от числа всех студентов. В образовательных учреждениях среднего профессионального образования обучается 10,5 тысяч девушек или 45%. Удельный вес специалистов с высшим образованием среди работающих женщин составил 39%, со средним профессиональным образованием –31%, тогда как у мужчин – соответственно 25% и 29%.



Представительницы «прекрасного пола» участвуют практически во всех видах экономической деятельности. Женский труд преобладает в образовании (84%), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (84%),оптовой и розничной торговле (74%). Среди руководителей доля женщин составила 53%. Предпринимательством заняты почти 12,1 тысяч женщин, из них 61% возраста 30-49 лет, 21% -50-59 лет, 10% - молодые женщины до 30 лет. Наиболее привлекательной для них является сфера торговли: здесь заняты почти 6,5 тысяч женщин или 54%.



