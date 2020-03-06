Погода в Липецке

26 минут назад

В Липецкой области до +12

2 149
#потепление
2
В Липецкой области до +12

7 и 8 марта Липецкая область будет находиться под влиянием западной периферии антициклона: аномально теплая погода сохранится, преимущественно без осадков. 

9 марта через территорию региона пройдет атмосферный фронт с запада, который принесет повсеместные дожди, однако температурный фон не изменится. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что на 12-15 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем она составит от 7 до 12 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью - от 3 до 5 градусов тепла, днем - от 8 до 10 градусов тепла.

День 7 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +11 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1964 году – 30 градусов мороза. 

2 149
#потепление
2

Комментарии (2)

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420Highway

13 минут назад
Лучше бы до +50, чтобы жара ударила по мозгам и свалила сног!!!
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hunno

22 минуты назад
Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://bit.vodka/miopres
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