Дерево упало на трамвайные провода

К 13.00 в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступило четыре сообщения о происшествиях, связанных с усилением порывов ветра до 17 метров в секунду, о чём утром горожан предупреждали экстренные службы.

На трамвайном перегоне между остановками «ККЦ – 1» и «ДП №6» на контактные провода упало дерево. Движение рельсового транспорта было остановлено. Также, ветер свалил большое дерево за остановкой общественного транспорта «15 микрорайон» в сторону улицы Вермишева.



Металлические листы порывами ветра сорваны с кровли жилого дома №18а по улице Опытная и балкона многоквартирного дома на улице Свиридова. Сообщения оперативно переданы в управляющие компании. В настоящее время последствия происшествий ликвидируются.



Кроме того, на номер «112» поступил звонок о том, что упавший с крыши частного заведения на улице Мичурина отлив повредил припаркованный рядом автомобиль.



В связи с неблагоприятными погодными условиями липецкие спасатели призывают жителей города быть внимательными и соблюдать необходимые меры безопасности.





