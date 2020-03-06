Происшествия

21 минуту назад

Дерево упало на трамвайные провода

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#ветер
Дерево упало на трамвайные провода

К 13.00 в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступило четыре сообщения о происшествиях, связанных с усилением порывов ветра до 17 метров в секунду, о чём утром горожан предупреждали экстренные службы. 

На трамвайном перегоне между остановками «ККЦ – 1» и «ДП №6» на контактные провода упало дерево. Движение рельсового транспорта было остановлено. Также, ветер свалил большое дерево за остановкой общественного транспорта «15 микрорайон» в сторону улицы Вермишева. 

Металлические листы порывами ветра сорваны с кровли жилого дома №18а по улице Опытная и балкона многоквартирного дома на улице Свиридова. Сообщения оперативно переданы в управляющие компании. В настоящее время последствия происшествий ликвидируются.  

Кроме того, на номер «112» поступил звонок о том, что упавший с крыши частного заведения на улице Мичурина отлив повредил припаркованный рядом автомобиль.

В связи с неблагоприятными погодными условиями липецкие спасатели призывают жителей города быть внимательными и соблюдать необходимые меры безопасности.

 
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#ветер

Комментарии (1)

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Енот

7 минут назад
если дерево падает,нужно быстро от него отбежать и увернуться
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