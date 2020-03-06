21 минуту назад
Дерево упало на трамвайные провода
К 13.00 в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступило четыре сообщения о происшествиях, связанных с усилением порывов ветра до 17 метров в секунду, о чём утром горожан предупреждали экстренные службы.
Металлические листы порывами ветра сорваны с кровли жилого дома №18а по улице Опытная и балкона многоквартирного дома на улице Свиридова. Сообщения оперативно переданы в управляющие компании. В настоящее время последствия происшествий ликвидируются.
Кроме того, на номер «112» поступил звонок о том, что упавший с крыши частного заведения на улице Мичурина отлив повредил припаркованный рядом автомобиль.
В связи с неблагоприятными погодными условиями липецкие спасатели призывают жителей города быть внимательными и соблюдать необходимые меры безопасности.
Енот