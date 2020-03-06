Спорт

37 минут назад

Юноши «Металлурга» взяли «серебро», Дмитрий Крысанов признан лучшим полузащитником турнира (ФОТО)

4 250
#Футбол #ДЮСШ "Металлург"
Юноши «Металлурга» взяли «серебро», Дмитрий Крысанов признан лучшим полузащитником турнира (ФОТО)

Детско-юношеский футбол в Липецке жив, главное – ему не мешать.

Воспитанники ДЮСШ «Металлурга» 2010 г.р. выиграли «серебряные» медали на крупных соревнованиях в Тамбове с участием 16-ти команд.

Липчанам противостояли сборные спортивных школ и интернатов, которые работают на клубы Премьер-Лиги и ФНЛ – тульского «Арсенала», самарских «Крыльев Советов», волгоградского «Ротора». Тем не менее, липчане по игре выглядели, как минимум, не хуже конкурентов, а зачастую их даже превосходили. Похоже, одному из старейших тренеров Липецка 72-летнему Олегу Криволуцкому удалось подготовить очередную сильную команду.

49RFGKBHpWA.jpg

Впрочем, начало соревнований у юных футболистов выдалось совсем не гладким. В стартовой игре они уступили второму составу саратовского «Сокола» - 1:2 (мяч у нашей команды забил Дмитрий Крысанов), а затем проиграли сверстникам из «Арсенала» - 1:3 (Всеволод Орехов).

Но футбол учит тому, что сражаться нужно до последнего, даже когда шансы почти растаяли. В третьем матче липчане показали свою лучшие качества в игре с «Метеором» (Жуковский) - 2:0. «Дубль» на счету Тимофея Ручкина. В результате в группе сложилась интересная ситуация: тульский «Арсенал», обыграв всех соперников, набрал 9 очков и уверенно занял 1-е место. А три оставшиеся команды набрали по 3 очка, и в итоге по дополнительным показателям 2-е место и путёвка в четвертьфинал досталась юношам липецкого «Металлурга».

В ¼ финала нашу команду ждал основной состав «Сокола» из Саратова, напряженный матч принёс ничью в основное время – 1:1, у нас отличился Степан Мещеряков. Выявлять победителя пришлось в серии послематчевых пенальти, в которой героем стал липецкий голкипер Андрей Сушков, отразивший два удара из трех, что пробивали в его ворота. Наши пенальтисты, напротив, были точны и выиграли серию – 4:1.

sd-cfev3W-w_0.jpg

В полуфинале с самарскими «Крыльями Советов» была зафиксирована ничья – 0:0, а по пенальти вновь сильнее оказалась наша команда – 3:2.

В финале встретились липецкий «Металлург» и волгоградский «Ротор». Наша команда ничем не уступала по игре и была обязана открывать счёт, но, увы, Ефим Арнаутов в начале игры не реализовал 11-метровый. Воспитанники прославленного волгоградского клуба сумели забить один мяч и довели игру до победы – 1:0. «Ротор» в итоге забрал себе «золотые» медали, а игроки «Металлурга-2010» на церемонии награждения подставляли шеи для серебряных наград.

В соцсетях благодарные родители игроков «Металлурга-2010» хвалят в первую очередь тренера. «Олег Николаевич крутой тренер! И человек очень хороший, классную команду подготовил», «Низкий поклон Вам, Олег Николаевич, и сердечная благодарность родителей и детей за прекрасную команду, за голы, за победы, за Вашу человечность!», - это далеко не все, что написано.

SkZYjL1r1gQ.jpg

В Тамбове Олегу Криволуцкому помогал начинающий тренер Игрь Стебенев – возможно, к нему в будущем перейдёт команда.

В игре за 3-е место «Арсенал» из Тулы переиграл «Крылья Советов» - 2:1 и завоевал «бронзу».

Липчанин Дмитрий Крысанов получил специальный приз, как лучший полузащитник турнира. Кстати, награду ему вручал Александр Малин – бывший полузащитник «Металлурга» 1990-х-2000-х годов, один из кумиров липецких болельщиков того времени.

CX42npEBPIk.jpg

Два лауреата выступали в составе победителей из волгоградского «Ротора»: лучший вратарь Матвей Пшенников и лучший игрок Александр Писклов. Лучшим нападающим стал Степан Демидов из самарский «Крыльев», а лучшим бомбардиром – Даниил Трошин из ивановского «Текстильщика». Кроме того на церемонии награждения наши Всеволод, Ефим, Степан, Тимофей и иже с ними наблюдали, как призом лучшему защитнику награждают тульского футболиста Колоскова по имени Анхель. Талантливые дети и креативные родители живут в городе «оружейников»!

В целом сам турнир показал, что детско-юношеский футбол в Липецке, и в особенности в школе «Металлурга», жив и готов развиваться, главное – чтобы ему не мешали из вне. Было бы здорово, если бы руководству ФК «Металлург» и областному управлению по физической культуре и спорту удалось бы осуществить свою давнюю идею и добиться присвоению школе статуса Центра региональной подготовки РФС. Тогда бы воспитание юных футболистов вышло бы на совершенно иной уровень. Комиссия РФС уже побывала в Липецке, внимательно изучила инфраструктуру, документы, оценила квалификацию тренеров – ждём положительного решения!

Фото Михаила Капитонова (Тамбов), за что ему большая благодарность.

4 250
#Футбол #ДЮСШ "Металлург"

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Серый

6 минут назад
Молодцы ребята,
ответить

777

10 минут назад
МОЛОДЦЫ!!!
ответить

Миротворец

16 минут назад
Олегу Николаевичу низкий поклон !!!!! Здоровья вам !!!!
ответить

жительгородалипецк

20 минут назад
Олегу Криволуцкому огромное Спасибо!!! Прекрасную команду сделал. Здоровья и долголетия тебе Олег Николаевич!!!
ответить

Еще в рубрике

Королёва – королева: липчанка прыгнула выше олимпийской чемпионки (ФОТО)
#Легкая атлетика #прыжки в высоту #Кристина Королёва
12
Королёва – королева: липчанка прыгнула выше олимпийской чемпионки (ФОТО)

вчера, 20:16

Спорт
Три девицы… у ковра: липчанки триумфально выступили на фестивале борьбы (ФОТО)
#Вольная борьба #"Богатырь" #Сергей Яковлев
2
Три девицы… у ковра: липчанки триумфально выступили на фестивале борьбы (ФОТО)

вчера, 19:30

Спорт
Николай Валуев восхитился тербунскими боксёрами (ФОТО)
#Бокс #клуб "Русь"
21
Николай Валуев восхитился тербунскими боксёрами (ФОТО)

вчера, 18:47

Спорт
43-летний борец выиграл чемпионат Липецкой области
#Греко-римская борьба
17
43-летний борец выиграл чемпионат Липецкой области

02.03.2020 19:11

Спорт
В валидольном матче «Липецк» вырвал вторую победу в полуфинале над «Северянкой» (ФОТО)
#Волейбол #"Липецк"
11
В валидольном матче «Липецк» вырвал вторую победу в полуфинале над «Северянкой» (ФОТО)

02.03.2020 17:46

Спорт
Прощай плей-офф. МХК «Липецк» лишился теоретических шансов на продолжение борьбы
#Хоккей #МХК "Липецк"
14
Прощай плей-офф. МХК «Липецк» лишился теоретических шансов на продолжение борьбы

01.03.2020 16:22

Спорт