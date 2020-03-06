Юноши «Металлурга» взяли «серебро», Дмитрий Крысанов признан лучшим полузащитником турнира (ФОТО)

Детско-юношеский футбол в Липецке жив, главное – ему не мешать.

Воспитанники ДЮСШ «Металлурга» 2010 г.р. выиграли «серебряные» медали на крупных соревнованиях в Тамбове с участием 16-ти команд.

Липчанам противостояли сборные спортивных школ и интернатов, которые работают на клубы Премьер-Лиги и ФНЛ – тульского «Арсенала», самарских «Крыльев Советов», волгоградского «Ротора». Тем не менее, липчане по игре выглядели, как минимум, не хуже конкурентов, а зачастую их даже превосходили. Похоже, одному из старейших тренеров Липецка 72-летнему Олегу Криволуцкому удалось подготовить очередную сильную команду.







Впрочем, начало соревнований у юных футболистов выдалось совсем не гладким. В стартовой игре они уступили второму составу саратовского «Сокола» - 1:2 (мяч у нашей команды забил Дмитрий Крысанов), а затем проиграли сверстникам из «Арсенала» - 1:3 (Всеволод Орехов).

Но футбол учит тому, что сражаться нужно до последнего, даже когда шансы почти растаяли. В третьем матче липчане показали свою лучшие качества в игре с «Метеором» (Жуковский) - 2:0. «Дубль» на счету Тимофея Ручкина. В результате в группе сложилась интересная ситуация: тульский «Арсенал», обыграв всех соперников, набрал 9 очков и уверенно занял 1-е место. А три оставшиеся команды набрали по 3 очка, и в итоге по дополнительным показателям 2-е место и путёвка в четвертьфинал досталась юношам липецкого «Металлурга».

В ¼ финала нашу команду ждал основной состав «Сокола» из Саратова, напряженный матч принёс ничью в основное время – 1:1, у нас отличился Степан Мещеряков. Выявлять победителя пришлось в серии послематчевых пенальти, в которой героем стал липецкий голкипер Андрей Сушков, отразивший два удара из трех, что пробивали в его ворота. Наши пенальтисты, напротив, были точны и выиграли серию – 4:1.







В полуфинале с самарскими «Крыльями Советов» была зафиксирована ничья – 0:0, а по пенальти вновь сильнее оказалась наша команда – 3:2.

В финале встретились липецкий «Металлург» и волгоградский «Ротор». Наша команда ничем не уступала по игре и была обязана открывать счёт, но, увы, Ефим Арнаутов в начале игры не реализовал 11-метровый. Воспитанники прославленного волгоградского клуба сумели забить один мяч и довели игру до победы – 1:0. «Ротор» в итоге забрал себе «золотые» медали, а игроки «Металлурга-2010» на церемонии награждения подставляли шеи для серебряных наград.

В соцсетях благодарные родители игроков «Металлурга-2010» хвалят в первую очередь тренера. «Олег Николаевич крутой тренер! И человек очень хороший, классную команду подготовил», «Низкий поклон Вам, Олег Николаевич, и сердечная благодарность родителей и детей за прекрасную команду, за голы, за победы, за Вашу человечность!», - это далеко не все, что написано.







В Тамбове Олегу Криволуцкому помогал начинающий тренер Игрь Стебенев – возможно, к нему в будущем перейдёт команда.

В игре за 3-е место «Арсенал» из Тулы переиграл «Крылья Советов» - 2:1 и завоевал «бронзу».

Липчанин Дмитрий Крысанов получил специальный приз, как лучший полузащитник турнира. Кстати, награду ему вручал Александр Малин – бывший полузащитник «Металлурга» 1990-х-2000-х годов, один из кумиров липецких болельщиков того времени.







Два лауреата выступали в составе победителей из волгоградского «Ротора»: лучший вратарь Матвей Пшенников и лучший игрок Александр Писклов. Лучшим нападающим стал Степан Демидов из самарский «Крыльев», а лучшим бомбардиром – Даниил Трошин из ивановского «Текстильщика». Кроме того на церемонии награждения наши Всеволод, Ефим, Степан, Тимофей и иже с ними наблюдали, как призом лучшему защитнику награждают тульского футболиста Колоскова по имени Анхель. Талантливые дети и креативные родители живут в городе «оружейников»!

В целом сам турнир показал, что детско-юношеский футбол в Липецке, и в особенности в школе «Металлурга», жив и готов развиваться, главное – чтобы ему не мешали из вне. Было бы здорово, если бы руководству ФК «Металлург» и областному управлению по физической культуре и спорту удалось бы осуществить свою давнюю идею и добиться присвоению школе статуса Центра региональной подготовки РФС. Тогда бы воспитание юных футболистов вышло бы на совершенно иной уровень. Комиссия РФС уже побывала в Липецке, внимательно изучила инфраструктуру, документы, оценила квалификацию тренеров – ждём положительного решения!



Фото Михаила Капитонова (Тамбов), за что ему большая благодарность.

