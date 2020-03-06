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Из ОЭЗ «Липецк» ушел «последний из первых» ее руководителей

9 1529
#ОЭЗ "Липецк"
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Из ОЭЗ «Липецк» ушел «последний из первых» ее руководителей

Алексей Истомин попытается применить свой уникальный опыт на какой-то иной промплощадке с участием иностранных и отечественных инвесторов.

В августе прошлого года GOROD48 сообщил, что «ОЭЗ «Липецк» покинула целая группа старых управленцев». Тогда помимо ее экс-гендиректора Ивана Кошелева (который пять месяцев проработал советником нового руководителя этой особой экономической зоны Дмитрия Дударева) ушли уже бывшие первый заместитель генерального директора Максим Хаустов, заместитель гендиректора Николай Иноземцев, директор по правовым вопросам Геннадий Гончаров, управделами Владимир Кадакин. А на следующей неделе - последний рабочий день экс-заместителя гендиректора зоны по привлечению инвесторов Алексея Истомина, в последнее время работавшего советником Дмитрия Дударева.

Алексей Истомин с первых дней развития ОЭЗ «Липецк» занимался привлечением инвесторов и взаимодействием с ее резидентами. Все инвестиционные проекты в ОЭЗ «Липецк» инициировались и осуществлялись с его непосредственным участием (как успешные, так, впрочем, и неудачные). Все, кто знает Алексея Истомина, сходятся в оценке его высокой квалификации и абсолютной погруженности в тему.

Говорить о причине завершения деятельности в ОЭЗ «Липецк» Истомин отказался, назвав свое решение «результатом целого ряда обстоятельств, о которых он не распространяется», но на другой сам собой напрашивающийся вопрос - о перспективах дальнейшего развития ОЭЗ «Липецк», - ответил:

- Знаете, в большинстве аналитических, рейтинговых материалах, лидирующей определяется ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Это действительно замечательный проект, но лидерство «Алабуги» носит экстенсивный характер. Там всего много: бюджетных средств, земли, полномочий, сотрудников управляющей компании... Впечатляющие результаты ОЭЗ «Липецк» достигнуты гораздо меньшими ресурсами, поэтому я могу говорить об интенсивном характере ее развития. А набор наших резидентов вообще делает честь не только ОЭЗ «Липецк» и Липецкой области, но и стране. И мне лестно осознавать, что я имею самое непосредственное отношение к этому успеху, - сказал Алексей Истомин, «последний из могикан» старой команды управленцев, теперь уже в полном составе покинувшей ОЭЗ «Липецк».

Алексей Истомин попытается применить свой уникальный опыт на какой-то иной промплощадке с участием иностранных и отечественных инвесторов.
9 1529
#ОЭЗ "Липецк"
2

Комментарии (9)

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цирк

6 минут назад
как в сказке -а король то голый-ну какая зона и чем занимались эти ,,специалисты,, если ЗОНА пыхтит, дымит, все ржавое, ничего не работает, вот что значит ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВЫБОРОВ= СПТУ-шники, мягко говоря, никогда и ничего не делавшие своими руками-143 процента
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&

8 минут назад
предприниматель , видимо слишком умный. Не любят умных и талантливых, на их фоне сами как-то не очень... А может с ориентацией что-то не в порядке, дюже нормальный.
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предприниматель

15 минут назад
Несколько раз пересекались с Алексеем: талантливый, энциклопедический ум, харизматичный - я позавидовал, что у нас есть такие квалифицированные люди и кадры. жаль, что в области таким нет места
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Елена

24 минуты назад
Талантливый , неравнодушный человек ! Харизматичный ! Жаль
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Читатель

25 минут назад
На повышение может пойти. Мишустин был руководителем РосОЭЗ.
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Инопланетянин

26 минут назад
Кучер вопрос не твоего уровня. Ушли значить рыба сгниет с голови .
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Kot Begemot

40 минут назад
"Здесь больше нечего скиздить", подумал товарищ. И уходит
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Беда

40 минут назад
Жаль, что старая команда просто ушла. Надо бы пересажать было.
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Кучер

45 минут назад
мужик так и научился, что под рубашку надо одевать для гигиены майку и не просовывать волосы с груди наружу
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