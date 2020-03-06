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Из ОЭЗ «Липецк» ушел «последний из первых» ее руководителей
Алексей Истомин попытается применить свой уникальный опыт на какой-то иной промплощадке с участием иностранных и отечественных инвесторов.
Алексей Истомин с первых дней развития ОЭЗ «Липецк» занимался привлечением инвесторов и взаимодействием с ее резидентами. Все инвестиционные проекты в ОЭЗ «Липецк» инициировались и осуществлялись с его непосредственным участием (как успешные, так, впрочем, и неудачные). Все, кто знает Алексея Истомина, сходятся в оценке его высокой квалификации и абсолютной погруженности в тему.
Говорить о причине завершения деятельности в ОЭЗ «Липецк» Истомин отказался, назвав свое решение «результатом целого ряда обстоятельств, о которых он не распространяется», но на другой сам собой напрашивающийся вопрос - о перспективах дальнейшего развития ОЭЗ «Липецк», - ответил:
- Знаете, в большинстве аналитических, рейтинговых материалах, лидирующей определяется ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Это действительно замечательный проект, но лидерство «Алабуги» носит экстенсивный характер. Там всего много: бюджетных средств, земли, полномочий, сотрудников управляющей компании... Впечатляющие результаты ОЭЗ «Липецк» достигнуты гораздо меньшими ресурсами, поэтому я могу говорить об интенсивном характере ее развития. А набор наших резидентов вообще делает честь не только ОЭЗ «Липецк» и Липецкой области, но и стране. И мне лестно осознавать, что я имею самое непосредственное отношение к этому успеху, - сказал Алексей Истомин, «последний из могикан» старой команды управленцев, теперь уже в полном составе покинувшей ОЭЗ «Липецк».
Алексей Истомин попытается применить свой уникальный опыт на какой-то иной промплощадке с участием иностранных и отечественных инвесторов.
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