Происшествия

сегодня, 13:13

Ветер сорвал карниз с новостройки в «Европейском»

8 1258
#ветер
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Металлическая деталь едва не угодила на машину и пешеходов.

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Сегодня днем ветер сорвал с новостройки на улице Свиридова в микрорайоне «Европейский» карниз одного из балконов верхних этажей. Сначала металлическая деталь развевалась на ветру, а потом полетела вниз. Карниз угодил на тротуар и рухнул буквального в метре от припаркованного автомобиля. В этот момент рядом шли мужчина и ребенок. 

- На видео - дом №10 по улице Свиридова. Он заселен. Это долгострой "Эксстроймаша", доделывали его орловчане. Секции дома были сданы были в мае 2019 года. Сейчас из-за ветра сложилась опасная ситуация, так как тротуары находятся под окнами, там гуляют с колясками, водят детей в сад. Откуда оторвется в следующий раз - неизвестно. Это уже не первый упавший кусок. Они начали летать еще ночью, - рассказала GOROD48 автор ролика. 

Напомним, утром городское управление по делам ГО и ЧС предупреждало липчан об усилении порывов ветра до 17 м/с.


Видео: xx_p_h_o_e_n_i_x_xx
8 1258
#ветер
1

Комментарии (8)

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SeTi1979

13 минут назад
К-качество, европейское!
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Житель дома

15 минут назад
Снимальщики, ну вообще-то, сотрудники УК стояли внизу, им сразу сообщили о происшествии. Не могли найти собственника квартиры. Когда от соседнего балкона кусок начал отлетать, сотрудники УК поднялись в квартиру, но ничего не успели сделать, кусок отлетел по окнам, а потом вниз. Причём тут снимальщики, не понимаю вашу логику. Что люди ещё могут сделать??? Помимо того, что позвонили в УК и оповестили соседей о происшествии?
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SV

17 минут назад
Сам живу в этой районе, в таком же доме и лично неделю назад пересверливал карниз под окном ибо после ночного урагана он стоял по диагонали в оконной нише, держась за 1 саморез. Те кто строили эти дома - безрукие дегенераты, одна мысль...
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indezit

21 минуту назад
#всё_через_жопу
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Ооон

24 минуты назад
Всем покуй
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Снимальщики

42 минуты назад
долго снимали видео пока этот карниз не рухнет кому-нибудь на голову. Если бы рухнул, то этим снимальщикам надо было голову и отбить
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Ильич

сегодня, 13:27
Не скрепненько
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Эх

сегодня, 13:19
О как хорошо строят.
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