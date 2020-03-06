Происшествия
сегодня, 13:13
Ветер сорвал карниз с новостройки в «Европейском»
Металлическая деталь едва не угодила на машину и пешеходов.
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Сегодня днем ветер сорвал с новостройки на улице Свиридова в микрорайоне «Европейский» карниз одного из балконов верхних этажей. Сначала металлическая деталь развевалась на ветру, а потом полетела вниз. Карниз угодил на тротуар и рухнул буквального в метре от припаркованного автомобиля. В этот момент рядом шли мужчина и ребенок.
- На видео - дом №10 по улице Свиридова. Он заселен. Это долгострой "Эксстроймаша", доделывали его орловчане. Секции дома были сданы были в мае 2019 года. Сейчас из-за ветра сложилась опасная ситуация, так как тротуары находятся под окнами, там гуляют с колясками, водят детей в сад. Откуда оторвется в следующий раз - неизвестно. Это уже не первый упавший кусок. Они начали летать еще ночью, - рассказала GOROD48 автор ролика.
Напомним, утром городское управление по делам ГО и ЧС предупреждало липчан об усилении порывов ветра до 17 м/с.
Видео: xx_p_h_o_e_n_i_x_xx
- На видео - дом №10 по улице Свиридова. Он заселен. Это долгострой "Эксстроймаша", доделывали его орловчане. Секции дома были сданы были в мае 2019 года. Сейчас из-за ветра сложилась опасная ситуация, так как тротуары находятся под окнами, там гуляют с колясками, водят детей в сад. Откуда оторвется в следующий раз - неизвестно. Это уже не первый упавший кусок. Они начали летать еще ночью, - рассказала GOROD48 автор ролика.
Напомним, утром городское управление по делам ГО и ЧС предупреждало липчан об усилении порывов ветра до 17 м/с.
Видео: xx_p_h_o_e_n_i_x_xx
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