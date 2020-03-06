Макроэкономист Сергей Хестанов: «Рискованными инвестициями лучше заниматься в молодости»

Стоит ли нам готовиться к финансовому кризису в ближайшее время и как спасти свои доходы от обесценивания — разговор на эти темы с известным экономистом, доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, автором ряда экономических теорий и методик Сергеем Хестановым Липецкое РСПП организовало по просьбам предпринимателей. В октябре прошлого года экономист уже приезжал в Липецкую область, тогда участники обсуждали, как сохранить свой бизнес в условиях возможного кризиса.

Круглый стол «Макроэкономика на практике. Управление личными финансами» прошел 5 марта. Кроме членов регионального объединения работодателей Союза промышленников и предпринимателей поговорить о деньгах пришли также их коллеги из других предпринимательских объединений. Встречу провела заместитель председателя правления - исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» Ольга Митрохина.- Большинство участников были на первой встрече с Сергеем Хестановым. Думаю, все помнят его предупреждение, что надвигается очередной финансовый кризис. И сейчас хотелось бы понять: то, что происходит в экономике – это оно? Кризис наступил? - поинтересовалась, открывая встречу, Ольга Митрохина.Экономические кризисы – явление цикличное, напомнил экономист. Один из таких временных циклов составляет 11 лет. Так, в 1986 году кризис был связан с падением в четыре раза цены на нефть. В 1997 году он затронул в большей степени азиатские страны, в 2008 году его в одинаковой степени ощутил практически весь мир. Новым периодом по расчетам должен был стать 2019-2020 год. «Точное время предсказать невозможно, влияние на этот процесс оказывают как политика, так и отдельные события. Например, сейчас на наших глазах разворачивается настоящая драма. С одной стороны американский президент Дональд Трапмп пытается стабилизировать ситуацию и оттянуть начало сложных экономических перемен до ноября, времени выборов в США. Так, он надавил на Федеральную резервную систему (Центральный банк США), чтобы те снизили ключевую ставку. Буквально на днях это произошло и отодвинуло экономическую встряску. С другой стороны вмешался коронавирус, который вспыхнул в Китае. Это неполитическое событие сегодня практически повсеместно вызывает панику на бирже. Вероятно, в ближайшее время мы увидим, что победит – паника или сниженная ставка», - рассказал макроэкономист.В любом случае, экономический кризис можно пережить без потрясений для бизнеса, если подготовиться.Характеризуя российскую экономику, Сергей Хестанов отметил – формально с конца 2016 года-начала 2017 года в стране начался подъем. Инфляция снижается, производство стабильно растет. Однако реальные доходы граждан почти не растут, даже периодически падают. С негативными явлениями, которые напоминают, что кризис близко, сталкиваются Европа, Америка, Китай. Например, в Китае закончился период интенсивного роста, его резервы не растут, здесь велика доля избыточных инвестиций: недоступная по цене недвижимость, современный, но практически невостребованный высокоскоростной общественный транспорт. Американскому президенту удалось сдвинуть с мертвой точки давнюю проблему: страна больше покупала зарубежных товаров, чем отправляла своей продукции на экспорт. Сейчас этот дисбаланс уменьшается, что тормозит начало кризиса. Но проблема все еще остается. А Евросоюз подбивает его нулевая ставка, которую установил местный Центробанк — в кризисный момент ее просто некуда будет снизить. В зоне неопределенности остается евро. Евро, как единая валюта разных суверенных стран - первый крупномасштабный эксперимент такого типа за всю историю человечества. К сожалению, когда создавалось евро, создав Европейский центральный банк и Европарламент, забыли создать европейский минфин и, самое главное, европейское министерство по налогам и сборам. В результате в более сильных странах Евросоюза сегодня тратят меньше, чем зарабатывают, но механизма провести девальвацию и укрепить свою валюту - нет. В слабых странах обратная картина, здесь не могут запустить инфляцию.Можно ли в кризис сохранить личные средства? Как накопить деньги ко времени выхода на пенсию? У Сергея Хестанова, который, поднимался на вершину финансового успеха, терял практически все и начинал с нуля, есть свои правила. Так, следует помнить: самый высокий доход – до выхода на пенсию. Потом уровень жизни падает «Одного большого заработка мало, чтобы доход оставался высоким. Чаще всего уровень жизни падает, если человек выходит на пенсию, в силу здоровья ему приходится менять работу. Суть управления личными финансами — отложить часть своего дохода, который вы получаете на пике карьеры, чтобы потратить его в период, когда вы будете зарабатывать намного меньше. При этом важно правильно выбрать возраст, когда следует создавать копилку. Молодым людям сложно экономить деньги, потому что вокруг слишком много соблазнов. Если начать сберегать в 45 лет, то можно не успеть отложить сколько-нибудь заметную сумму до пенсии». А вот потребительские кредиты экономист не признает – если только это не кредит для покупки оборудования (таксист покупает новую машину для работы) или нет иного варианта (срочно требуется жилье).Откладывать запас – это начало. Заначку в подушке съест инфляция. Нужно не бояться вкладывать деньги – изучив плюсы и минусы всех вариантов. Так, банковские вклады простые и надежные. Но они не позволят накопить, процент по ним не покрывает инфляции. Цена на драгоценные металлы не зависит от политики, но, покупая монету или слиток, следует позаботиться, чтобы металл оставался в упаковке, а сертификат не потерялся бы. Как инвестиция покупка драгоценного металла оправдывает себя только на очень долгий срок. Недвижимости как источник дохода не всегда оправдывается – на этом рынке также существуют свои спады, когда продажа квартиры не покроет вложенных денег. Фондовый рынок предлагает две стратегии: консервативную – купил акции и держи, и активную, или спекулятивную – покупай дешевле, продавай дороже. У этих инструментов также есть свои «минусы».«Инвестиционные решения зависят от цели – отложить деньги на долгий срок или быстро получить дополнительный доход. В молодости можно сознательно рисковать, даже зная, что потеряешь, ради шанса получить хорошие средства – когда впереди еще больше полжизни, начать с нуля проще. Чем старше человек, тем меньше у него должно быть рискованных активов».Завершая встречу, Ольга Митрохина пообещала – у липецких предпринимателей еще будет шанс задать новые вопросы экономисту, Липецкое РСПП будет радо пригласить Сергея Хестанова на новую встречу.