Липчанок поздравляют с 8 Марта тюльпанами и розами

Многие решили поздравить прекрасную половину своего коллектива с Международным женским днем заранее — в последний рабочий день недели, 6 марта.

Уже сегодня липчанки принимают приятные знаки внимания в честь 8 Марта. Девушки активно выкладывают в Instagram подарки. Чаще всего это букетики тюльпанов и розы. Получательницы в постах благодарят дарителей и отмечают, что теперь пришло весеннее настроение.