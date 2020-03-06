Общество

30 минут назад

Липчанок поздравляют с 8 Марта тюльпанами и розами

364
#8 марта #цветы
2

Многие решили поздравить прекрасную половину своего коллектива с Международным женским днем заранее — в последний рабочий день недели, 6 марта.

Уже сегодня липчанки принимают приятные знаки внимания в честь 8 Марта. Девушки активно выкладывают в Instagram подарки. Чаще всего это букетики тюльпанов и розы. Получательницы в постах благодарят дарителей и отмечают, что теперь пришло весеннее настроение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@alexandrazai)





Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алёна Чалгина (@achalgina)









Посмотреть эту публикацию в Instagram

Милые, дорогие, родные, терпеливые, красивые и такие добрые мои девочки! Да, да! Девочки! Поздравляю Вас с наступающим днем 8 Марта! Желаю Вам солнечных улыбок, радости в душе, любви в сердце, отличного настроения, крепкой и верной дружбы, а также большой, просто огромной, теплой и очень земной любви! Любите сами и будьте нежно любимы вашими мужчинами! Пусть Вас ценят на работе, добавляют зарплату и выдают премию почаще! А домашние во всём помогают и каждый день признаются вам в любви! И конечное «уверенности» от Хрусталёва #Липецк#ДепартаментПосылочногоБизнеса#ПочтаРоссии#8Марта#сПраздникомНасВсех#

Публикация от Salischeva_O_N (@salischeva_o_n)








364
#8 марта #цветы
2

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Улицу Механизаторов не перекроют до окончания отопительного сезона
#проспект Победы #реконструкция
6
Улицу Механизаторов не перекроют до окончания отопительного сезона

сегодня, 11:30

Общество
Аварию на площади Мира сняла камера наблюдения
#авария #ДТП
8
Аварию на площади Мира сняла камера наблюдения

сегодня, 11:12

Общество
Меняется маршрут автобуса №311
#автобус #маршрут #городской транспорт
10
Меняется маршрут автобуса №311

сегодня, 09:58

Общество
Липчанин отсудил 550% стоимости пропавшей кухни
#кухня #суд #штраф
3
Липчанин отсудил 550% стоимости пропавшей кухни

сегодня, 09:33

Общество
Табачную лавку оштрафовали за торговлю снюсами
#снюс #торговля #табак
8
Табачную лавку оштрафовали за торговлю снюсами

сегодня, 09:04

Общество
В Липецке расклеили листовки с фейком о повышении квартплаты
#ЖКХ
57
В Липецке расклеили листовки с фейком о повышении квартплаты

вчера, 19:00

Общество