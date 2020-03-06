30 минут назад
Липчанок поздравляют с 8 Марта тюльпанами и розами
Многие решили поздравить прекрасную половину своего коллектива с Международным женским днем заранее — в последний рабочий день недели, 6 марта.
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Всегда приятно получать цветыНе важно, от кого и по какому поводу)А лучше всего и совсем без повода ______________________________________________ #цветы#букет#подарок#подарки#скоропраздник#8марта#кекусинкай#кекушин#кекусинкан#kyokushinkai#kyokushin#karate#karatekids#каратэпацан#каратэ#липецк#город48
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Милые, дорогие, родные, терпеливые, красивые и такие добрые мои девочки! Да, да! Девочки! Поздравляю Вас с наступающим днем 8 Марта! Желаю Вам солнечных улыбок, радости в душе, любви в сердце, отличного настроения, крепкой и верной дружбы, а также большой, просто огромной, теплой и очень земной любви! Любите сами и будьте нежно любимы вашими мужчинами! Пусть Вас ценят на работе, добавляют зарплату и выдают премию почаще! А домашние во всём помогают и каждый день признаются вам в любви! И конечное «уверенности» от Хрусталёва #Липецк#ДепартаментПосылочногоБизнеса#ПочтаРоссии#8Марта#сПраздникомНасВсех#
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