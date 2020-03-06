Происшествия

43 минуты назад

В микрорайоне «Звёздный» из пневматики обстреляли автомобили

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#хулиганство
В микрорайоне «Звёздный» из пневматики обстреляли автомобили
Поздним вечером на улице Сергея Казьмина в новом микрорайоне «Звёздный» обстреляли из пневматики припаркованные автомобили, у одной машины разбито заднее стекло. Сообщение об обстреле приняли операторы системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка.

По данным пресс-службы управления,  5 марта операторы системы «112» приняли 59 обращений горожан в полицию – на треть больше, чем днём ранее.

Так, у киосков на улицах Космонавтов и Студеновской двум молодым липчанам брызнули в лицо из перцовых баллончиков. У проходных НЛМК на улице Алмазной воры вскрыли багажник легкового автомобиля и вытащили всё его содержимое.

- Автоворы активизировались именно с наступлением весны, - рассказали в управлении. - Зимой такого рода происшествий практически не фиксировалось. Сейчас – почти ежедневно. 

Все тревожные сигналы липчан переданы в отделы полиции. Детально с каждым из них разбираются сотрудники органов правопорядка.   
4 383
#хулиганство

Комментарии (4)

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гость

10 минут назад
Семён, пока ещё нет , но через 5-10 лет там будет ЖОПА !
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Семён

17 минут назад
"Звездный" это гетто.
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гость

17 минут назад
Парковка у родного подъезда, придурок , покажи на мкр. Звездный платные парковки , там гаражей полно ! ТЫ ОСЁЛ ВООБЩЕ ИЗ ЛИПЕЦКА ?
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Парковка у родного подъезда

22 минуты назад
Хотят принудить владельцев машин пользоваться платными парковками.
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