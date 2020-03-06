В микрорайоне «Звёздный» из пневматики обстреляли автомобили

Поздним вечером на улице Сергея Казьмина в новом микрорайоне «Звёздный» обстреляли из пневматики припаркованные автомобили, у одной машины разбито заднее стекло. Сообщение об обстреле приняли операторы системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка.



По данным пресс-службы управления, 5 марта операторы системы «112» приняли 59 обращений горожан в полицию – на треть больше, чем днём ранее.



Так, у киосков на улицах Космонавтов и Студеновской двум молодым липчанам брызнули в лицо из перцовых баллончиков. У проходных НЛМК на улице Алмазной воры вскрыли багажник легкового автомобиля и вытащили всё его содержимое.



- Автоворы активизировались именно с наступлением весны, - рассказали в управлении. - Зимой такого рода происшествий практически не фиксировалось. Сейчас – почти ежедневно.



Все тревожные сигналы липчан переданы в отделы полиции. Детально с каждым из них разбираются сотрудники органов правопорядка.

