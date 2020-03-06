Происшествия

40 минут назад

Ветви тополя промяли крыши двух автомобилей

7 750
#ветер #деревья
Ветви тополя промяли крыши двух автомобилей

Вечером 5 марта во дворе дома №52 по улице Космонавтов в Липецке ветви старого тополя упали на три автомобиля: «Ладу Гранта»,  «Хендай» и «Форд». 

У двух машин повреждены крыши, у одной из них пробито заднее стекло, на третий автомобиль осыпались мелкие сучья и он почти не пострадал.

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- Треск и грохот от падения тяжёлых веток было слышно даже через закрытые окна, - рассказали GOROD48 жильцы дома.

Примечательно, что три с половиной года назад в этом дворе ветви дерева повредили оставленные в парковочном кармане автомобили

В 2016 году жильцы дома жаловались на управляющую компанию: липчане сообщали коммунальщикам об аварийном состоянии деревьев во дворе, но их обращения игнорировали.

7 750
#ветер #деревья

Комментарии (8)

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Cunac

37 секунд назад
Парковки должны быть платные как в Москве, 200р/час!
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Правдоруб

15 минут назад
Мужики ! моё вам сочувствие .Недоброжелатели пускай обосруться!
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Инакентий

17 минут назад
Не трогайте деревья!!!! Зачем их пилить!!! Орут некоторые жители нашего города...радеющие за природу...
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гость

19 минут назад
Парковка у родного подъезда, придурок , посмотри на фото , деревья как раз и закатали в асфальт , что бы сделать парковку ! А ТЕПЕРЬ ПОЛУЧИТЕ ! ха ха ха
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СОЦИАЛИЗМ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

21 минуту назад
Парковка у родного подъезда,
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Парковка у родного подъезда

23 минуты назад
Спилить все деревья и закатать под парковки!)
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О!

24 минуты назад
Хорошо хоть не на голову... А крыши машин, да и хер с ними... На то они и крвши, всё стерпят...
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Управляющая компания

28 минут назад
к нам никаких претензий!
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