40 минут назад
Ветви тополя промяли крыши двух автомобилей
Вечером 5 марта во дворе дома №52 по улице Космонавтов в Липецке ветви старого тополя упали на три автомобиля: «Ладу Гранта», «Хендай» и «Форд».
- Треск и грохот от падения тяжёлых веток было слышно даже через закрытые окна, - рассказали GOROD48 жильцы дома.
Примечательно, что три с половиной года назад в этом дворе ветви дерева повредили оставленные в парковочном кармане автомобили.
В 2016 году жильцы дома жаловались на управляющую компанию: липчане сообщали коммунальщикам об аварийном состоянии деревьев во дворе, но их обращения игнорировали.
Cunac
Правдоруб
Инакентий
гость
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Парковка у родного подъезда
О!
Управляющая компания