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Раскрыты подробности убийства Гиви
Сотрудник службы безопасности дал откровенное интервью.
Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей раскрыл подробности убийства командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, в интервью журналисту Юрию Бутусову, опубликованному на YouTube, пишет «Лента».
В интервью Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира, пишет РИА Новости. Сугерей утверждает, что осуществлял прикрытие этой операции. По его словам, девушке удалось заложить взрывное устройство, которое сработало, когда Толстых пришел на работу.
Михаил Толстых (Гиви) погиб в 2017 году в результате теракта. Изначальная версия гласила, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако впоследствии было установлено, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба. В Минобороны ДНР назвали это "продолжением террористической войны киевских властей против жителей Донбасса".
В феврале 2018 года занимавший тогда пост главы ДНР Александр Захарченко заявил, что убийство Толстых связано с убийством в 2016 году комбата Арсения Павлова с позывным Моторола. При этом он утверждал, что все причастные к этим преступлениям лица были установлены, а некоторые — задержаны. Сам Захарченко был убит в результате теракта в августе 2018 года.
В интервью Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира, пишет РИА Новости. Сугерей утверждает, что осуществлял прикрытие этой операции. По его словам, девушке удалось заложить взрывное устройство, которое сработало, когда Толстых пришел на работу.
Михаил Толстых (Гиви) погиб в 2017 году в результате теракта. Изначальная версия гласила, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако впоследствии было установлено, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба. В Минобороны ДНР назвали это "продолжением террористической войны киевских властей против жителей Донбасса".
В феврале 2018 года занимавший тогда пост главы ДНР Александр Захарченко заявил, что убийство Толстых связано с убийством в 2016 году комбата Арсения Павлова с позывным Моторола. При этом он утверждал, что все причастные к этим преступлениям лица были установлены, а некоторые — задержаны. Сам Захарченко был убит в результате теракта в августе 2018 года.
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04.03.2020 14:37В мире