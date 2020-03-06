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Мать убила дочь из-за хлебных крошек

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#убийство #хлеб
Мать убила дочь из-за хлебных крошек

Девочка накрошила, пока кушала булочку. Мать придушила ребенка, а ее сожитель спрятал труп.

Суд признал 28-летнюю Светлану Мирзоеву к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за убийство своей дочери. Ей был 1 год и 10 месяцев.

Следствием и судом установлено, что 9 мая 2019 года в квартире одного из домов города Омска находились Мирзоева в состоянии алкогольного опьянения и сожитель осужденной. В этот день подсудимая увидела, что дочь (в возрасте 1 года 10 месяцев), которая ела булочку, накрошила, в связи с чем она стала насильно кормить девочку хлебом и собранными с пола крошками, в результате этого ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался от асфиксии.

Затем сожитель Мирзоевой вынес сумку с телом ребенка из дома и с целью сокрытия преступления спрятал. Через 10 дней мужчина скончался от алкогольной интоксикации, сообщает СУ СК РФ по Омской области.

О преступлении стало известно 6 июня, когда в правоохранительные органы от соседей поступила информация о том, что в семье, воспитывающей двух малолетних детей, пропала младшая дочь.

Семья осужденной состояла на профилактических учетах как неблагополучная, в связи с чем по результатам следствия в адрес управления опеки и попечительства администрации города Омска, а также в органы полиции, обязанные осуществлять контроль за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
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#убийство #хлеб

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