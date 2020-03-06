В России
17 минут назад
Названа версия причины смерти украинского вундеркинда и его подруги из МГУ
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Молодые люди могли отправиться веселящим газом. На трупах есть следы от инъекций.
26-летний украинский шахматист Станислав Богданович и его 18-летняя подруга студентка МГУ Александра Вернигора, найденные мертвыми в Москве, могли отравиться «веселящим газом». Об этом сообщает «РЕН ТВ». Издание со ссылкой на собственные данные указывает, что на телах украинских шахматистов были обнаружены следы от инъекций. По имеющейся у «РЕН ТВ» информации, у парня в уколах руки и ноги, у девушки след от укола под коленом. При этом в квартире не обнаружены шприцы.
Погибших обнаружили в квартире по улице Кастанаевской. Тела пары обнаружила мать девушки, которая приехала в Россию, чтобы навестить дочь. Молодые люди скончались по меньшей мере за девять часов до этого. Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено. Дверь квартиры была заперта изнутри, на головах молодых людей были пакеты, а возле кровати стоял газовый баллон. Предварительной причиной смерти названа асфиксия, пишут «Известия».
Ранее гражданин Украины Станислав Богданович стал объектом травли - он сыграл за Россию в онлайн-матче против украинских шахматистов, напоминает «Комсомольская правда». Мужчину немедленно внесли в базу «Миротворец», а в соцсетях появились обвинения в предательстве своей страны. Богданович опубликовал на своей страничке комментарий, где объяснил, что получил за этот матч гонорар и хотел проявить уважение к стране, где он сейчас гостит.
Погибших обнаружили в квартире по улице Кастанаевской. Тела пары обнаружила мать девушки, которая приехала в Россию, чтобы навестить дочь. Молодые люди скончались по меньшей мере за девять часов до этого. Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено. Дверь квартиры была заперта изнутри, на головах молодых людей были пакеты, а возле кровати стоял газовый баллон. Предварительной причиной смерти названа асфиксия, пишут «Известия».
Ранее гражданин Украины Станислав Богданович стал объектом травли - он сыграл за Россию в онлайн-матче против украинских шахматистов, напоминает «Комсомольская правда». Мужчину немедленно внесли в базу «Миротворец», а в соцсетях появились обвинения в предательстве своей страны. Богданович опубликовал на своей страничке комментарий, где объяснил, что получил за этот матч гонорар и хотел проявить уважение к стране, где он сейчас гостит.
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