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28 минут назад

Найден пропавший 33 года назад самолет

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#авиакатастрофа #истребитель #поисковики
Найден пропавший 33 года назад самолет

Истребитель МиГ-23 пропал с радаров в 1987 году. Его обнаружили приморские поисковики. Исчезновение МиГ-23 во время полета считают одним из самых секретных и таинственных происшествий в истории авиации.

С 7 по 9 марта в Хабаровском крае завершат операцию «Потерянный МиГ», в ходе которой велись поиски истребителя МиГ-23, пропавшего в 1987 году, пишут «Известия». Об обнаружении места падения самолета сообщил командир Приморской региональной молодежной общественной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский. По мнению поисковиков, исчезновение МиГ-23 во время полета стало одним из самых секретных и таинственных происшествий в истории авиации.

3 сентября 1987 года самолет взлетел с аэродрома и исчез через три минуты. За штурвалом находился заместитель командира эскадрильи 301-го истребительного авиаполка 8-го корпуса ПВО 11-й отдельной Армии ПВО майор Сергей Викторович Авдеев. Тогда место падения самолета обнаружить не удалось, поэтому летчик до сих пор считается пропавшим без вести, уточняет «Российская газета».

Раскопки и работы по подъему самолета «Поисковое объединение «АвиаПоиск» ведет совместно с патриотическим клубом «Техника ХХ века в Приморье» Анатолия Козицкого.
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#авиакатастрофа #истребитель #поисковики

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