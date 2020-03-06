Найден пропавший 33 года назад самолет

Истребитель МиГ-23 пропал с радаров в 1987 году. Его обнаружили приморские поисковики. Исчезновение МиГ-23 во время полета считают одним из самых секретных и таинственных происшествий в истории авиации.





3 сентября 1987 года самолет взлетел с аэродрома и исчез через три минуты. За штурвалом находился заместитель командира эскадрильи 301-го истребительного авиаполка 8-го корпуса ПВО 11-й отдельной Армии ПВО майор Сергей Викторович Авдеев. Тогда место падения самолета обнаружить не удалось, поэтому летчик до сих пор считается пропавшим без вести, уточняет



Раскопки и работы по подъему самолета «Поисковое объединение «АвиаПоиск» ведет совместно с патриотическим клубом «Техника ХХ века в Приморье» Анатолия Козицкого. С 7 по 9 марта в Хабаровском крае завершат операцию «Потерянный МиГ», в ходе которой велись поиски истребителя МиГ-23, пропавшего в 1987 году, пишут «Известия» . Об обнаружении места падения самолета сообщил командир Приморской региональной молодежной общественной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский. По мнению поисковиков, исчезновение МиГ-23 во время полета стало одним из самых секретных и таинственных происшествий в истории авиации.3 сентября 1987 года самолет взлетел с аэродрома и исчез через три минуты. За штурвалом находился заместитель командира эскадрильи 301-го истребительного авиаполка 8-го корпуса ПВО 11-й отдельной Армии ПВО майор Сергей Викторович Авдеев. Тогда место падения самолета обнаружить не удалось, поэтому летчик до сих пор считается пропавшим без вести, уточняет «Российская газета» Раскопки и работы по подъему самолета «Поисковое объединение «АвиаПоиск» ведет совместно с патриотическим клубом «Техника ХХ века в Приморье» Анатолия Козицкого.