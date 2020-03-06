В России

35 минут назад

Россияне не согласны на президента-женщину

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#опрос #политика
Россияне не согласны на президента-женщину

Социологи выяснили гендерно-электоральные предпочтения населения. Оказалось, что женщина как глава государства — не выбор россиян.

Идея женщины-политика по сравнению с 2016 годом потеряла популярность в России. Об этом говорят результаты совместного исследования Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра политической конъюнктуры (ЦПК), пишет ТАСС.

Снизилась с 31% до 21% доля россиян, которые скорее хотели бы видеть женщину на посту президента (доля тех, кто скорее не хотел бы этого, увеличилась с 61% до 68%). В 2020 году лишь 31% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту председателя правительства, против 55% в 2016 году. Большинство (56% опрошенных) россиян скорее не хотят такого развития событий - четыре года назад их было 36%.

Большая часть граждан РФ (69%) были бы рады видеть женщин на таких постах, как глава Минздрава, министр социального обеспечения и глава министерства образования, не хотели бы таких назначений для женщин 20% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Исследование, проведенное совместно с Центром политической конъюнктуры, показало, что каждый второй россиянин (51%) хотел бы, чтобы женщина была во главе одной из ведущих политических партий, противоположную позицию занимают 35% респондентов.

Такое же соотношение относительно таких позиций, как пост руководителя думской фракции или главы комитета нижней палаты парламента.
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#опрос #политика

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