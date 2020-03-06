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42 минуты назад

Сотрудник ГИБДД задержан по подозрению в педофилии

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#педофилия #гибдд
Сотрудник ГИБДД задержан по подозрению в педофилии

Инспектора ДПС ГИБДД Екатеринбурга задержали по подозрению в связи с несовершеннолетней девочкой. Злоумышленника вычислило подразделение собственной безопасности главка МВД Свердловской области.

На 35-летнего полицейского завели восемь уголовных дел о половых сношениях и иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ), сообщает портал «Екатеринбург онлайн». Часть 3 указанной статьи предполагает, что действия совершались с лицом, достигшим двенадцати лет, но не достигшим четырнадцати.

- 34-летний сотрудник работал в дежурной части ГИБДД по Екатеринбургу. Полицейского уже уволили из органов за совершение проступка, порочащего честь работника ОВД, - сообщил изданию «66.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Сейчас проводят проверку в отношении руководителей задержанного. По ее итогам дадут оценку их профилактической работе по воспитанию личного состава.

По информации источников издания, гаишник встречался с девочкой 12 лет. Никакого насилия не было — все происходило по любви, утверждает собеседник агентства: связь началась в сентябре 2019 года, пара встречалась в общежитии на улице Военной.

Сотруднику ГИБДД предъявили обвинение.
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#педофилия #гибдд

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