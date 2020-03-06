42 минуты назад
Сотрудник ГИБДД задержан по подозрению в педофилии
Инспектора ДПС ГИБДД Екатеринбурга задержали по подозрению в связи с несовершеннолетней девочкой. Злоумышленника вычислило подразделение собственной безопасности главка МВД Свердловской области.
- 34-летний сотрудник работал в дежурной части ГИБДД по Екатеринбургу. Полицейского уже уволили из органов за совершение проступка, порочащего честь работника ОВД, - сообщил изданию «66.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Сейчас проводят проверку в отношении руководителей задержанного. По ее итогам дадут оценку их профилактической работе по воспитанию личного состава.
По информации источников издания, гаишник встречался с девочкой 12 лет. Никакого насилия не было — все происходило по любви, утверждает собеседник агентства: связь началась в сентябре 2019 года, пара встречалась в общежитии на улице Военной.
Сотруднику ГИБДД предъявили обвинение.