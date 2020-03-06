55 минут назад
Премьер Украины разъяснил свое предложение по Крыму
Ранее Денис Шмыгаль заявил в ток-шоу, что Украина должна подавать воду в Крым, но для нужд проживающих там украинцев, а не для промышленных объектов.
- Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до возвращения полуострова в состав Украины, — написал политик на своей странице на Facebook. Он отметил, что в ток-шоу лучше серьезные вопросы не обсуждать, потому что могут не так понять.
После вхождение Крыма в состав России в 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому в регион поступала вода из Днепра. Она обеспечивала 85% потребностей сельского хозяйства полуострова. Украинские политики неоднократно заявляли, что Киев не будет просто так поставлять воду в Крым, напоминают «Известия». В раде призвали возобновить водоснабжение ради выбивания уступок по Донбассу, а первый президент Украины Леонид Кравчук предложил воду продавать.
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04.03.2020 14:37В мире