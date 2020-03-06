Премьер Украины разъяснил свое предложение по Крыму

Ранее Денис Шмыгаль заявил в ток-шоу, что Украина должна подавать воду в Крым, но для нужд проживающих там украинцев, а не для промышленных объектов.





- Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до возвращения полуострова в состав Украины, — написал политик на своей странице на Facebook. Он отметил, что в ток-шоу лучше серьезные вопросы не обсуждать, потому что могут не так понять.







После вхождение Крыма в состав России в 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому в регион поступала вода из Днепра. Она обеспечивала 85% потребностей сельского хозяйства полуострова. Украинские политики неоднократно заявляли, что Киев не будет просто так поставлять воду в Крым, напоминают Позднее Шмыгаль написал в своем Facebook, что Киев не имеет технической возможности подавать воду в Крым до его «возвращения» в состав Украины, сообщает РБК - Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до возвращения полуострова в состав Украины, — написал политик на своей странице на Facebook. Он отметил, что в ток-шоу лучше серьезные вопросы не обсуждать, потому что могут не так понять.После вхождение Крыма в состав России в 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому в регион поступала вода из Днепра. Она обеспечивала 85% потребностей сельского хозяйства полуострова. Украинские политики неоднократно заявляли, что Киев не будет просто так поставлять воду в Крым, напоминают «Известия» . В раде призвали возобновить водоснабжение ради выбивания уступок по Донбассу, а первый президент Украины Леонид Кравчук предложил воду продавать.