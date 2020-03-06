В России

сегодня, 10:26

Незаконно выведенную из России валюту предлагают конфисковать

125
#валюта #конфискация
Незаконно выведенную из России валюту предлагают конфисковать

Министерство финансов РФ предлагает разрешить конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием фальшивых документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проект таких поправок в Уголовный кодекс РФ опубликован на отраслевом сайте.

Сейчас конфисковать могут, например, контрабанду – деньги, алкоголь, взрывчатые вещества, наркотики, которые незаконно перевозят через границы стран ЕАЭС, уточняют «Ведомости». Но по валютным статьям конфискации нет, пишет Минфин в пояснительной записке. Хотя Федеральная таможенная служба регулярно видит такие нарушения: за шесть с половиной лет она сообщила о 4460 преступлениях и возбудила более 1600 уголовных дел. Число осужденных небольшое, но растет: с 2 до 10 человек за невозврат выручки и с 8 до 23 за перевод по подложным документам в 2015–2018 гг., говорится в материалах Верховного суда.

Инициативы Минфина, отмечают эксперты, не слишком логичны, пишет «Лента». Во-первых, по указанным статьям слишком мало обвинительных приговоров, чтобы требовались какие-то изменения. Во-вторых, конфисковать выведенную валюту непросто, для этого требуется согласие другого государства. А получить его будет сложно, ведь вывод денег, полученных легальным путем (не преступных доходов), в большинстве стран преступлением не считается.

В ведомстве не уточнили, каким именно образом предполагается использовать механизм конфискации, и не идет ли речь о конфискации имущества в России на сумму выведенных средств.
125
#валюта #конфискация

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мать убила дочь из-за хлебных крошек
#убийство #хлеб
Мать убила дочь из-за хлебных крошек

3 минуты назад

В России
Названа версия причины смерти украинского вундеркинда и его подруги из МГУ
#асфиксия
Названа версия причины смерти украинского вундеркинда и его подруги из МГУ

16 минут назад

В России
Найден пропавший 33 года назад самолет
#авиакатастрофа #истребитель #поисковики
Найден пропавший 33 года назад самолет

27 минут назад

В России
Россияне не согласны на президента-женщину
#опрос #политика
Россияне не согласны на президента-женщину

34 минуты назад

В России
Сотрудник ГИБДД задержан по подозрению в педофилии
#педофилия #гибдд
Сотрудник ГИБДД задержан по подозрению в педофилии

40 минут назад

В России
СМИ: секретный экспорт из России составил $55 млрд
#экспорт #газ #вооружение
СМИ: секретный экспорт из России составил $55 млрд

48 минут назад

В России