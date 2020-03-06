сегодня, 10:26
Незаконно выведенную из России валюту предлагают конфисковать
Министерство финансов РФ предлагает разрешить конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием фальшивых документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проект таких поправок в Уголовный кодекс РФ опубликован на отраслевом сайте.
Инициативы Минфина, отмечают эксперты, не слишком логичны, пишет «Лента». Во-первых, по указанным статьям слишком мало обвинительных приговоров, чтобы требовались какие-то изменения. Во-вторых, конфисковать выведенную валюту непросто, для этого требуется согласие другого государства. А получить его будет сложно, ведь вывод денег, полученных легальным путем (не преступных доходов), в большинстве стран преступлением не считается.
В ведомстве не уточнили, каким именно образом предполагается использовать механизм конфискации, и не идет ли речь о конфискации имущества в России на сумму выведенных средств.