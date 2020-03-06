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38 банков России попали в группу риска

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#банки #риск #финансы
38 банков России попали в группу риска

Индекс "здоровья банковского сектора" (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) в РФ повысился в 2019 году до 90,5% против 89% в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы российского рейтингового агентства "Эксперт РА".

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА», пишет РБК. Согласно оценкам аналитиков, дефолт в течение ближайших 12 месяцев грозит 9,5% действующих банков (список не раскрывается). По данным ЦБ, на 1 января в России работали 442 кредитные организации, в расчеты «Эксперт РА» вошли только те, что раскрывают отчетность на сайте регулятора, — 402 банка.

- В прошлом году темпы отзыва лицензий замедлились, но расчистка в секторе не завершена и дефолты некоторых игроков перенеслись на 2020 год, - объясняет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По оценкам агентства, из 404 банков, которые имеют рейтинг "Эксперт РА", 221 присвоен рейтинг ruB+ и ниже, то есть они имеют низкую кредитоспособность. Среди таких банков преобладают небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели, отмечается в исследовании, отмечает ТАСС.
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#банки #риск #финансы

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