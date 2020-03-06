Общество

сегодня, 09:58

Меняется маршрут автобуса №311

7 1249
#автобус #маршрут #городской транспорт
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Меняется маршрут автобуса №311

Теперь транспорт будет заезжать на улицы Ушинского и 40 лет Октября.

С 7 марта вносятся изменения в работу автобусного маршрута №311. Как сообщает департамент транспорта администрации Липецка, с субботы автобусы №311 будут заезжать на улицы 40 лет Октября и Ушинского.

- Изменения в работу маршрута мы внесли по двум причинам. Во-первых, об этом просили пассажиры. Во-вторых, мы уже готовимся «уводить» городской транспорт от улицы Баумана. Мы заранее,до старта реконструкции магистрали, вносим изменения в работу автобусов, чтоб дать пассажирам время привыкнуть к временным схемам движения, - сообщил GOROD48 председатель департамента транспорта Липецка Евгений Чекрыжов.

Автобусы №311 пойдут по маршруту:

- в прямом направлении: "...- ул.Студеновская - пл. Заводская - ул. Ушинского - ул. 40 лет Октября - ул. Ковалева - район Цементного завода";

- в обратном направлении: "район Цементного завода - ул. Ковалева - ул. 40 лет Октября - ул. Ушинского - пл. Заводская - ул. Студеновская - ...".

Также изменится и расписание движения автобусов. Оно размещено на сайтах департамента транспорта и МБУ "ЛГТК". Уточнить время прибытия автобусов на конкретную остановку можно по телефону 31-00-82
7 1249
#автобус #маршрут #городской транспорт
4

Комментарии (7)

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мнение

4 минуты назад
Считаю что автобус №024 Пос Сырский-Ул Московская - Чаплыг Шоссе нужно вместо Чаплыг Шоссе пустить По Схеме - Cырский- Московская-КТЗ- Студеновская -пл. Заводская - ул. Ушинского - ул. 40 лет Октября - ул. Ковалева - район Цементного завода" а на маршруте №24а сократить интервал движения до 20 мин, автобус №315 вместо Пос Сырский закольцевать на 30-тый микр по Европейскому а маршрут №330 пустить по схеме НЛМК-28 микр - Липецкие Узоры-Воронежское Шоссе- ул Ударников - ул Юношеская - ул Ангарская ост комплекс Пос Сырский.Маршрут №353 закрыть, №36 закрыть! Автобус №28 пустить через Центральный Рынок по ул Советской Пос Сырский- ул Ангарская- ул Минская-Европейский- 27 микр- Катукова-Кольцевая- Пл Победы- Советская - НЛМК ! Ввести новый маршрут №25 НЛМК- Манеж - пл Кольцевая.
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ооо

4 минуты назад
311 и 11 , 332 ходят не пойми как, самые плохо обслуживаемые маршруты с Опытной
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00

31 минуту назад
каким боком здесь улица Баумана?
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Den

52 минуты назад
Так 311 по Баумана и не ходит! Чего его уводить?)
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как это понимать ?

сегодня, 10:19
мы уже готовимся «уводить» городской транспорт от улицы Баумана.
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это что за телефон ?

сегодня, 10:18
31-00-82--не работает
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Липецкий

сегодня, 10:14
ПОХ
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