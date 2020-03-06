Меняется маршрут автобуса №311

Теперь транспорт будет заезжать на улицы Ушинского и 40 лет Октября.

С 7 марта вносятся изменения в работу автобусного маршрута №311. Как сообщает департамент транспорта администрации Липецка, с субботы автобусы №311 будут заезжать на улицы 40 лет Октября и Ушинского.



- Изменения в работу маршрута мы внесли по двум причинам. Во-первых, об этом просили пассажиры. Во-вторых, мы уже готовимся «уводить» городской транспорт от улицы Баумана. Мы заранее,до старта реконструкции магистрали, вносим изменения в работу автобусов, чтоб дать пассажирам время привыкнуть к временным схемам движения, - сообщил GOROD48 председатель департамента транспорта Липецка Евгений Чекрыжов.



Автобусы №311 пойдут по маршруту:

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- в прямом направлении: "...- ул.Студеновская - пл. Заводская - ул. Ушинского - ул. 40 лет Октября - ул. Ковалева - район Цементного завода";

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- в обратном направлении: "район Цементного завода - ул. Ковалева - ул. 40 лет Октября - ул. Ушинского - пл. Заводская - ул. Студеновская - ...".

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Также изменится и расписание движения автобусов. Оно размещено на сайтах департамента транспорта и МБУ "ЛГТК". Уточнить время прибытия автобусов на конкретную остановку можно по телефону 31-00-82