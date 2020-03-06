Происшествия

19 минут назад

«Форд» вылетел с дороги на площади Мира

149
#авария #ДТП
«Форд» вылетел с дороги на площади Мира
Утром 6 марта в Липецке напротив дома №1 по площади Мира в результате столкновения вылетел на обочину автомобиль «Форд».

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По словам водителя автомобиля, перед ним при выезде с Перовского моста на площадь площадь Мира затормозили два автомобиля, он тоже начал тормозить, слегка задел заднюю часть впреди стоящего автомобиля и заскочил на высокий бордюр.

Авария обошлась без жертв. 
149
#авария #ДТП

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