Происшествия
19 минут назад
«Форд» вылетел с дороги на площади Мира
Утром 6 марта в Липецке напротив дома №1 по площади Мира в результате столкновения вылетел на обочину автомобиль «Форд».
По словам водителя автомобиля, перед ним при выезде с Перовского моста на площадь площадь Мира затормозили два автомобиля, он тоже начал тормозить, слегка задел заднюю часть впреди стоящего автомобиля и заскочил на высокий бордюр.
Авария обошлась без жертв.
По словам водителя автомобиля, перед ним при выезде с Перовского моста на площадь площадь Мира затормозили два автомобиля, он тоже начал тормозить, слегка задел заднюю часть впреди стоящего автомобиля и заскочил на высокий бордюр.
Авария обошлась без жертв.