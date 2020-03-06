«Форд» вылетел с дороги на площади Мира

Утром 6 марта в Липецке напротив дома №1 по площади Мира в результате столкновения вылетел на обочину автомобиль «Форд».По словам водителя автомобиля, перед ним при выезде с Перовского моста на площадь площадь Мира затормозили два автомобиля, он тоже начал тормозить, слегка задел заднюю часть впреди стоящего автомобиля и заскочил на высокий бордюр.Авария обошлась без жертв.