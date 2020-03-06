Общество

22 минуты назад

Липчанин отсудил 550% стоимости пропавшей кухни

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#кухня #суд #штраф #права потребителя
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Липчанин отсудил 550% стоимости пропавшей кухни

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел гражданский иск к индивидуальному предпринимателю, занимающемуся изготовлением мебели. Частник так и не сделал кухню заказчику, не вернул предоплату и обратился в суд.

Еще в декабре 2018 года липчанин обратился к предпринимателю и заказал у него кухонный гарнитур стоимостью 60 000 рублей. Кухню должны были сделать и смонтировать к середине января 2019 года. Но заказчик так и не получил мебель. Мужчина неоднократно пытался добиться исполнения заказа или возврата денег, но частник оставлял его претензии без внимания. Устав ждать, заказчик обратился за защитой своих прав в суд. Липчанин потребовал в суде взыскания стоимости кухни, неустойки, штрафа и компенсацию морального вреда.

Суд взыскал с предпринимателя 328 500 рублей, что составляет почти 550% от стоимости заказа. Частник должен вернуть заказчику внесенные 60 000 рублей, выплатить неустойку в 154 000 рублей, штраф в 109 500 рублей, компенсировать моральный вред — 5 000 рублей.
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#кухня #суд #штраф #права потребителя
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Комментарии (1)

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фокс

4 минуты назад
Частник так и не сделал кухню заказчику, не вернул предоплату и обратился в суд. Из заголовка видно, что в суд обратился не заказчик, а частник ИП, на себя что ли наклепал?
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