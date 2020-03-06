22 минуты назад
Липчанин отсудил 550% стоимости пропавшей кухни
Правобережный районный суд Липецка рассмотрел гражданский иск к индивидуальному предпринимателю, занимающемуся изготовлением мебели. Частник так и не сделал кухню заказчику, не вернул предоплату и обратился в суд.
Суд взыскал с предпринимателя 328 500 рублей, что составляет почти 550% от стоимости заказа. Частник должен вернуть заказчику внесенные 60 000 рублей, выплатить неустойку в 154 000 рублей, штраф в 109 500 рублей, компенсировать моральный вред — 5 000 рублей.
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