Табачную лавку оштрафовали за торговлю снюсами

Владелице торговой точке придется заплатить 30 000 рублей за реализацию сомнительного товара.

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Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора и привлек к административной ответственности предпринимательницу, в магазине которой шла реализация снюсов.Нарушение правил торговли табачной продукцией было выявлено в павильоне на улице 30 лет Победы в Грязях. Проверяющие в декабре 2019 года нашли на прилавках снюсы, на которые не было сопроводительной документации, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товаров с никотином. Всего на реализации оказалось 11 коробок снюсов неизвестного происхождения. Продажа такой продукции легла в основу протокола за реализацию товаров, которые могут нести угрозу жизни и здоровью потребителя.Суд пришел к выводу, что вина предпринимательницы по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ доказана Роспотребнадзором. Помимо 30 000 рублей штрафа, владелица торговой точки лишится подозрительного товара — его конфискуют.Вместе с этим УМВД по Липецкой области продолжает рейды по выявлению мест продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Всего за период с начала 2020 года до середины февраля сотрудники полиции провели 13 рейдов, в ходе которых выявили 70 торговых точек, продающих детям смеси; изъято 156 единиц товара.Материалы проверки полиции передаются в управление Роспотребнадзора по Липецкой области, которое обращается в суд с требованием о привлечении предпринимателей к ответственности.