Общество
52 минуты назад
Табачную лавку оштрафовали за торговлю снюсами
Владелице торговой точке придется заплатить 30 000 рублей за реализацию сомнительного товара.
Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора и привлек к административной ответственности предпринимательницу, в магазине которой шла реализация снюсов.
Нарушение правил торговли табачной продукцией было выявлено в павильоне на улице 30 лет Победы в Грязях. Проверяющие в декабре 2019 года нашли на прилавках снюсы, на которые не было сопроводительной документации, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товаров с никотином. Всего на реализации оказалось 11 коробок снюсов неизвестного происхождения. Продажа такой продукции легла в основу протокола за реализацию товаров, которые могут нести угрозу жизни и здоровью потребителя.
Суд пришел к выводу, что вина предпринимательницы по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ доказана Роспотребнадзором. Помимо 30 000 рублей штрафа, владелица торговой точки лишится подозрительного товара — его конфискуют.
Вместе с этим УМВД по Липецкой области продолжает рейды по выявлению мест продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Всего за период с начала 2020 года до середины февраля сотрудники полиции провели 13 рейдов, в ходе которых выявили 70 торговых точек, продающих детям смеси; изъято 156 единиц товара.
Материалы проверки полиции передаются в управление Роспотребнадзора по Липецкой области, которое обращается в суд с требованием о привлечении предпринимателей к ответственности.
Фото: https://www.tannhelsehuset.no/
Нарушение правил торговли табачной продукцией было выявлено в павильоне на улице 30 лет Победы в Грязях. Проверяющие в декабре 2019 года нашли на прилавках снюсы, на которые не было сопроводительной документации, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товаров с никотином. Всего на реализации оказалось 11 коробок снюсов неизвестного происхождения. Продажа такой продукции легла в основу протокола за реализацию товаров, которые могут нести угрозу жизни и здоровью потребителя.
Суд пришел к выводу, что вина предпринимательницы по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ доказана Роспотребнадзором. Помимо 30 000 рублей штрафа, владелица торговой точки лишится подозрительного товара — его конфискуют.
Вместе с этим УМВД по Липецкой области продолжает рейды по выявлению мест продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Всего за период с начала 2020 года до середины февраля сотрудники полиции провели 13 рейдов, в ходе которых выявили 70 торговых точек, продающих детям смеси; изъято 156 единиц товара.
Материалы проверки полиции передаются в управление Роспотребнадзора по Липецкой области, которое обращается в суд с требованием о привлечении предпринимателей к ответственности.
Фото: https://www.tannhelsehuset.no/
игорь михайлович
Инквизитор
ттт
Липецк
Родина