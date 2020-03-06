Общество

52 минуты назад

Табачную лавку оштрафовали за торговлю снюсами

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#снюс #торговля #табак
Табачную лавку оштрафовали за торговлю снюсами

Владелице торговой точке придется заплатить 30 000 рублей за реализацию сомнительного товара.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора и привлек к административной ответственности предпринимательницу, в магазине которой шла реализация снюсов.

Нарушение правил торговли табачной продукцией было выявлено в павильоне на улице 30 лет Победы в Грязях. Проверяющие в декабре 2019 года нашли на прилавках снюсы, на которые не было сопроводительной документации, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товаров с никотином. Всего на реализации оказалось 11 коробок снюсов неизвестного происхождения. Продажа такой продукции легла в основу протокола за реализацию товаров, которые могут нести угрозу жизни и здоровью потребителя.

Суд пришел к выводу, что вина предпринимательницы по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ доказана Роспотребнадзором. Помимо 30 000 рублей штрафа, владелица торговой точки лишится подозрительного товара — его конфискуют.

Вместе с этим УМВД по Липецкой области продолжает рейды по выявлению мест продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Всего за период с начала 2020 года до середины февраля сотрудники полиции провели 13 рейдов, в ходе которых выявили 70 торговых точек, продающих детям смеси; изъято 156 единиц товара.

Материалы проверки полиции передаются в управление Роспотребнадзора по Липецкой области, которое обращается в суд с требованием о привлечении предпринимателей к ответственности.


Фото: https://www.tannhelsehuset.no/

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#снюс #торговля #табак

Комментарии (5)

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игорь михайлович

13 минут назад
Заставить их самих с хозяевами принародно сожрать то что у них нашли, никогда больше не будут дурью торговать, или на пару лет на нары
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Инквизитор

25 минут назад
Кто как может, тот так и зарабатывает
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ттт

28 минут назад
и всего 30 000 штрафа.! А ПОТОМ ПИШУТ ПРО ОТРАВЛЕНИЯ В ШКОЛАХ СНЮСАМИ!
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Липецк

29 минут назад
30000 для барыг торгующих смертью не деньги. Только прекращение предпринемательской деятельности и привлечение за сбыть контрафактной продукции может принести положительную тенденцию по борьбе со снюсами.
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Родина

30 минут назад
А должны бы прикрыть. Табак - нейрояд, убивающий мозг.
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