Королёва – королева: липчанка прыгнула выше олимпийской чемпионки (ФОТО)

Наша спортсменка выиграла открытый Кубок Москвы, повторив свой личный рекорд.

Триумфом липчанки Кристины Королёвой завершился в столичном манеже имени братьев Знаменских открытый Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку.

Кристина повторила свой личный рекорд – 191 см и на три сантиметра опередила главную фаворитку соревнований олимпийскую чемпионку Лондона-2012 москвичу Анну Чичерову.







29-летняя Королёва покорила 191 см со второй попытки, а затем трижды штурмовала 194 см, но безуспешно.

Чичерова, взяв высоту в 188 см, три раза пыталась достать липчанку на отметке 191 см, но потерпела неудачу. Третье место заняла Аделина Халикова (Московская/Самарская обл.) – 185 см.







Анна Чичерова вынуждена пропустит на вершину пьедестала липецкую спортсменку



Среди мужчин выступил наш Алексей Ефанов, покоривший высоту на отметке 215 см, но по числу попыток он уступил «бронзовую» медаль москвичу Никите Курбанову, а сам остался на 4-м месте. «Золото» и «серебро» достались соответственно Михаил Акименко (Москва/Кабардино-Балкария) – 231 и Илья Иванюк (Брянская/Смоленская обл. - 228.







Победители соревнований. Кристина Королёва в центре с Кубком

Приятно, что на пьедестал почёта пробились и представители подрастающего поколения липецкой «королевы спорта»

17-летний Данила Долин занял 2-е место среди юниоров. Он показал одинаковую высоту с Матвеем Тычинкиным из Башкирии – 206, но оказался чуть ниже по количеству затраченных попыток.

Среди юношей 2005-06 г.р. победил Сергей Смородников – 185 см, а второе место занял еще один липчанин Бажен Насибов – 180 см.

Среди девушек 2007 г.р. и моложе наша Ксения Кошелева взяла «бронзу» с результатом 150 см, уступив призёрам из Кирова и Москвы только по числу попыток.







Комментировал соревнования прямо в манеже Дмитрий Губерниев.

Фото rusathletics.info