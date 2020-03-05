Новости в instagram
сегодня, 20:20
Липецкая вечЁрка: смертельная авария, укушенный ребенок и подозрительный пациент
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 5 марта.
Внимание липчан в четверг было приковано к аварии на трассе Орёл-Тамбов. Сегодня около 13.00 в Задонском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль «Lada Largus». В этом ДТП в районе поворота на село Рогожино погибли три сотрудника одной из елецких колоний. Трое сотрудников УФСИН находились в автомобиле «Лада Ларгус», который сошелся в лобовом столкновении с грузовиком «ГАЗ». Удар был такой силы, что от передней части «Лады» ничего не осталось, а грузовик опрокинулся на обочину.
Читатели все также пристально следят за сообщениями про коронавирус. Врач-инфекционист рассказал GOROD48 о том, что надо знать о коронавирусе и стоит ли его бояться. Кстати, сегодня в областную инфекционную больницу доставили пациента в спецбоксе. В больницу госпитализировали пациента с явлениями острой респираторной вирусной инфекции. Принимая во внимание тот факт, что гражданин в феврале посещал Италию, медиками в строгом соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями было принято решение усилить меры безопасности при транспортировке пациента в инфекционный стационар. Чем болен мужчина станет ясно после лабораторных исследований его анализов, но по предварительным данным, речь идет о пневмонии.
Более сотни откликов сегодня оставили под новостью про покусанного ротвейлером ребенка. Летом 2019 года в поселке Освобождение Задонского района на девочку напал ротвейлер, которого местный житель выгуливал без поводка и намордника. Собака прокусила ребенку руку, девочку срочно направили в областную детскую больницу, где ей была произведена экстренная профилактика бешенства, антибактериальная терапия и лечение раны. Суд принял решение о взыскании с хозяина пса компенсации морального вреда в 30 000 рублей.
На носу 8 Марта, а, значит, наступает самая горячая пора в цветочников. Флористы еще в феврале начали принимать заказы на цветы к 8 Марта. Хотя, чтобы выгодно купить букетик тюльпанов, можно сходить на ярмарку или к одной из точек праздничной торговли. Тюльпаны в Липецке будут продавать примерно по 50 рублей
Читатели все также пристально следят за сообщениями про коронавирус. Врач-инфекционист рассказал GOROD48 о том, что надо знать о коронавирусе и стоит ли его бояться. Кстати, сегодня в областную инфекционную больницу доставили пациента в спецбоксе. В больницу госпитализировали пациента с явлениями острой респираторной вирусной инфекции. Принимая во внимание тот факт, что гражданин в феврале посещал Италию, медиками в строгом соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями было принято решение усилить меры безопасности при транспортировке пациента в инфекционный стационар. Чем болен мужчина станет ясно после лабораторных исследований его анализов, но по предварительным данным, речь идет о пневмонии.
Более сотни откликов сегодня оставили под новостью про покусанного ротвейлером ребенка. Летом 2019 года в поселке Освобождение Задонского района на девочку напал ротвейлер, которого местный житель выгуливал без поводка и намордника. Собака прокусила ребенку руку, девочку срочно направили в областную детскую больницу, где ей была произведена экстренная профилактика бешенства, антибактериальная терапия и лечение раны. Суд принял решение о взыскании с хозяина пса компенсации морального вреда в 30 000 рублей.
На носу 8 Марта, а, значит, наступает самая горячая пора в цветочников. Флористы еще в феврале начали принимать заказы на цветы к 8 Марта. Хотя, чтобы выгодно купить букетик тюльпанов, можно сходить на ярмарку или к одной из точек праздничной торговли. Тюльпаны в Липецке будут продавать примерно по 50 рублей
Андрей
Инфекционка