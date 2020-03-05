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Липецкая вечЁрка: смертельная авария, укушенный ребенок и подозрительный пациент

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: смертельная авария, укушенный ребенок и подозрительный пациент

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 5 марта.

Внимание липчан в четверг было приковано к аварии на трассе Орёл-Тамбов. Сегодня около 13.00 в Задонском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль «Lada Largus». В этом ДТП в районе поворота на село Рогожино погибли три сотрудника одной из елецких колоний. Трое сотрудников УФСИН находились в автомобиле «Лада Ларгус», который сошелся в лобовом столкновении с грузовиком «ГАЗ». Удар был такой силы, что от передней части «Лады» ничего не осталось, а грузовик опрокинулся на обочину.

Читатели все также пристально следят за сообщениями про коронавирус. Врач-инфекционист рассказал GOROD48 о том, что надо знать о коронавирусе и стоит ли его бояться. Кстати, сегодня в областную инфекционную больницу доставили пациента в спецбоксе. В больницу госпитализировали пациента с явлениями острой респираторной вирусной инфекции. Принимая во внимание тот факт, что гражданин в феврале посещал Италию, медиками в строгом соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями было принято решение усилить меры безопасности при транспортировке пациента в инфекционный стационар. Чем болен мужчина станет ясно после лабораторных исследований его анализов, но по предварительным данным, речь идет о пневмонии.

Более сотни откликов сегодня оставили под новостью про покусанного ротвейлером ребенка. Летом 2019 года в поселке Освобождение Задонского района на девочку напал ротвейлер, которого местный житель выгуливал без поводка и намордника. Собака прокусила ребенку руку, девочку срочно направили в областную детскую больницу, где ей была произведена экстренная профилактика бешенства, антибактериальная терапия и лечение раны. Суд принял решение о взыскании с хозяина пса компенсации морального вреда в 30 000 рублей.

На носу 8 Марта, а, значит, наступает самая горячая пора в цветочников. Флористы еще в феврале начали принимать заказы на цветы к 8 Марта. Хотя, чтобы выгодно купить букетик тюльпанов, можно сходить на ярмарку или к одной из точек праздничной торговли. Тюльпаны в Липецке будут продавать примерно по 50 рублей
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#вечёрка
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Комментарии (2)

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Андрей

54 минуты назад
Господа, кто ездит за границу пожалуйста, оставайтесь там и не привозите заразув Липецк
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Инфекционка

57 минут назад
Почему мы не видели и не знаем главного врача инфекционной больницы? Она есть вообще? Почему никогда никаких комментариев от этой персоналии? Да,Бала очень доходчиво и грамотно все пояснил, относительно вируса (спасибо город48 за статью). Но хотелось бы услышать ( и увидеть) непосредственно руководящих работников инфекционного медучреждения.
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