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В Липецке расклеили листовки с фейком о повышении квартплаты

5 846
#ЖКХ
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В Липецке расклеили листовки с фейком о повышении квартплаты

В подъездах нескольких многоквартирных домов появились листовки с сообщением об увеличении в одностороннем порядке со стороны управляющих организаций платы за содержание и ремонт общего имущества на 20%. 

Как сообщили в Государственной жилищной инспекции, действия подобного рода нарушают требования жилищного законодательства. В соответствии  с ним, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в МКД определяется на общем собрании собственников помещений с учетом предложения управляющей организации на срок не менее чем один год. В плане изменений все проходит по той же схеме.
           
Кроме того, в объявлении сказано и о появлении отдельной строки в квитанциях за диагностику внутридомового газового оборудования. Здесь важно отметить, что работы по техническому диагностированию ВДГО входят в минимальный перечень работ по содержанию общего имущества. Соответственно они проводятся за счет платы взимаемой на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. При этом, в договоре управления может содержаться условие о дополнительном платеже за данную услугу, которая выделяется в платежном документе отдельной строкой и оплачивается собственниками  помещений в МКД сверх установленного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме. 

Плата за содержание внутриквартирного газового оборудования вносится собственниками помещений отдельно специализированной организации, оказывающей данные услуги.

В самой управляющей компании назвали такие листовки фейковыми, возможно, изготовленными недоброжелателями. Руководитель УК обратился с заявлением о правонарушении в правоохранительные органы.
5 846
#ЖКХ
1

Комментарии (5)

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Гость

5 минут назад
Есть знающие, нормальные и адекватные руководители ук, но это не касается Аксенова, его ук это шедевр
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/работы по техническому диагностированию

13 минут назад
ВДГО входят в минимальный перечень работ по содержанию общего имущества. /Шустрые ребята хотят урвать ещё немного у нищих ....
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Розенталь

23 минуты назад
Кто придумывает такие заголовки?
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Ни чё себе

27 минут назад
Психи от зимней спячки проснулись! Весна всё-таки наступила!!!
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Ну Вы блин, даёте...

49 минут назад
Мне не знакомо слово "фейк"(если кто знает его значение) в ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ РФ, ну пожалуйста расскажите или поясните, а то ведь так и подохну не просвещённом! Конечно, в школе, я звёзд с неба по русскому языку не хватал( да это и по тексту видать) но что такое !ФЕЙК! И почему его можно во всякого уровня "буржуазных думах" обсирать-ть-ть", а объяснить простым смертным, почему МАТЕРЩИНУ(даже отборную) можно печатать на страницах НЭТа, а своё мнение НИЗ-я-я..(ето ФЕЙК). В каком учебнике есть определение этого термина?
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