В Липецке расклеили листовки с фейком о повышении квартплаты

В подъездах нескольких многоквартирных домов появились листовки с сообщением об увеличении в одностороннем порядке со стороны управляющих организаций платы за содержание и ремонт общего имущества на 20%.

Как сообщили в Государственной жилищной инспекции, действия подобного рода нарушают требования жилищного законодательства. В соответствии с ним, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в МКД определяется на общем собрании собственников помещений с учетом предложения управляющей организации на срок не менее чем один год. В плане изменений все проходит по той же схеме.



Кроме того, в объявлении сказано и о появлении отдельной строки в квитанциях за диагностику внутридомового газового оборудования. Здесь важно отметить, что работы по техническому диагностированию ВДГО входят в минимальный перечень работ по содержанию общего имущества. Соответственно они проводятся за счет платы взимаемой на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. При этом, в договоре управления может содержаться условие о дополнительном платеже за данную услугу, которая выделяется в платежном документе отдельной строкой и оплачивается собственниками помещений в МКД сверх установленного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.



Плата за содержание внутриквартирного газового оборудования вносится собственниками помещений отдельно специализированной организации, оказывающей данные услуги.



В самой управляющей компании назвали такие листовки фейковыми, возможно, изготовленными недоброжелателями. Руководитель УК обратился с заявлением о правонарушении в правоохранительные органы.

