сегодня, 19:00
В Липецке расклеили листовки с фейком о повышении квартплаты
В подъездах нескольких многоквартирных домов появились листовки с сообщением об увеличении в одностороннем порядке со стороны управляющих организаций платы за содержание и ремонт общего имущества на 20%.
Кроме того, в объявлении сказано и о появлении отдельной строки в квитанциях за диагностику внутридомового газового оборудования. Здесь важно отметить, что работы по техническому диагностированию ВДГО входят в минимальный перечень работ по содержанию общего имущества. Соответственно они проводятся за счет платы взимаемой на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. При этом, в договоре управления может содержаться условие о дополнительном платеже за данную услугу, которая выделяется в платежном документе отдельной строкой и оплачивается собственниками помещений в МКД сверх установленного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.
Плата за содержание внутриквартирного газового оборудования вносится собственниками помещений отдельно специализированной организации, оказывающей данные услуги.
В самой управляющей компании назвали такие листовки фейковыми, возможно, изготовленными недоброжелателями. Руководитель УК обратился с заявлением о правонарушении в правоохранительные органы.
Гость
/работы по техническому диагностированию
Розенталь
Ни чё себе
Ну Вы блин, даёте...