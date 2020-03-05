Николай Валуев восхитился тербунскими боксёрами (ФОТО)

На счету парней из райцентра две медали в Питере, а также специальным приз – за самый красивый бой международного турнира.

Боксёры из Тербунов привезли домой медали международного турнира на призы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, а ныне – депутата Государственной Думы РФ Николая Валуева.

Соревнования прошли в большом спортивном зале Центра физической культуры. Спорта и здоровья Красносельского района Санкт-Петербурга, в котором в свое время начинал свою спортивную карьеру Николай Валуев. Турнир считается одним из крупнейших в стране среди юношей до 16 лет, а в этом году он был посвящен еще и 75-летию Великой Победы.

Липецкую область представляли только воспитанники тербунского клуба «Русь», на счёту которых одна награда высшей пробы и одна «бронза».

15-летний Илья Киреев в весовой категории до 52 кг провёл 4 боя. В первом он победил хозяина ринга из Санкт-Петербурга, затем взял верх над чемпионом Армении, а в полуфинале не оставил шансов чемпиону Белоруссии, к тому же являющемуся призёром первенства Европы. Финальный бой с соперником из Греции Стефаносом Иконому тербунский боксёр провёл в непрерывных атаках и завершил встречу досрочно нокаутом во втором раунде. К слову, этот бой был признан организаторами лучшим в турнире, за что в дополнение к «золоту» Киреев получил специальный приз.







Награждение чемпиона. Николай Валуев на снимке справа.



Алексей Каленикин в весовой категории до 57 кг уверенно в четвертьфинале прошёл соперника из Узбекистана. Затем в полуфинале он встречался со спортсменом из Армении и в довольно равном бою уступил раздельным решением судей. Итог – «бронзовая» медаль.





Алексей Каленикин

Никита Лаптев, Кирилл Золотухин и Юрий Боровлёв в Санкт-Петербурге одержали по одной победе, но уступили в следующих встречах, поэтому так и не попали на пьедестал почёта. Дмитрий Меркулов и Дмитрий Ядрицев в первых же боях нарвались на сильных противников и в следующий круг не прошли, однако каждый боксёр получил бесценный соревновательный опыт на серьезном турнире. А совместное фото с Николаем Валуевым – это вообще бесценно.







Нужно заметить, что бокс в Тербунах имеет давние и славные традиции. Так, ещё в советские времена местный воспитанник Геннадий Кузнецов выиграл юношеское первенство СССР, затем переехал в столицу и в ранге мастера спорта несколько лет выступал за сборную Москвы.







Тербунская команда-2020.

