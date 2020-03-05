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Николай Валуев восхитился тербунскими боксёрами (ФОТО)

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#Бокс #клуб "Русь"
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Николай Валуев восхитился тербунскими боксёрами (ФОТО)

На счету парней из райцентра две медали в Питере, а также специальным приз – за самый красивый бой международного турнира.

Боксёры из Тербунов привезли домой медали международного турнира на призы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, а ныне – депутата Государственной Думы РФ Николая Валуева.

Соревнования прошли в большом спортивном зале Центра физической культуры. Спорта и здоровья Красносельского района Санкт-Петербурга, в котором в свое время начинал свою спортивную карьеру Николай Валуев. Турнир считается одним из крупнейших в стране среди юношей до 16 лет, а в этом году он был посвящен еще и 75-летию Великой Победы.

Липецкую область представляли только воспитанники тербунского клуба «Русь», на счёту которых одна награда высшей пробы и одна «бронза».

15-летний Илья Киреев в весовой категории до 52 кг провёл 4 боя. В первом он победил хозяина ринга из Санкт-Петербурга, затем взял верх над чемпионом Армении, а в полуфинале не оставил шансов чемпиону Белоруссии, к тому же являющемуся призёром первенства Европы. Финальный бой с соперником из Греции Стефаносом Иконому тербунский боксёр провёл в непрерывных атаках и завершил встречу досрочно нокаутом во втором раунде. К слову, этот бой был признан организаторами лучшим в турнире, за что в дополнение к «золоту» Киреев получил специальный приз.

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Награждение чемпиона. Николай Валуев на снимке справа.

Алексей Каленикин в весовой категории до 57 кг уверенно в четвертьфинале прошёл соперника из Узбекистана. Затем в полуфинале он встречался со спортсменом из Армении и в довольно равном бою уступил раздельным решением судей. Итог – «бронзовая» медаль.

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Алексей Каленикин

Никита Лаптев, Кирилл Золотухин и Юрий Боровлёв в Санкт-Петербурге одержали по одной победе, но уступили в следующих встречах, поэтому так и не попали на пьедестал почёта. Дмитрий Меркулов и Дмитрий Ядрицев в первых же боях нарвались на сильных противников и в следующий круг не прошли, однако каждый боксёр получил бесценный соревновательный опыт на серьезном турнире. А совместное фото с Николаем Валуевым – это вообще бесценно.

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Нужно заметить, что бокс в Тербунах имеет давние и славные традиции. Так, ещё в советские времена местный воспитанник Геннадий Кузнецов выиграл юношеское первенство СССР, затем переехал в столицу и в ранге мастера спорта несколько лет выступал за сборную Москвы.

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Тербунская команда-2020.

8 417
#Бокс #клуб "Русь"
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Комментарии (8)

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Хренасе,

6 минут назад
Я думал,что неандертальцы и прочие кроманьонцы,пятикантропы вымерли...
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долбойоблэнд

6 минут назад
один долбойоб восхитился другими долбойобами
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Сказать по-русски

11 минут назад
Молодцы!!!
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Валуев-колхозан

23 минуты назад
Колхозниками восхищается !.
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сема

37 минут назад
у этого депутата мозги отбиты
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Горожанин

сегодня, 19:11
Валуев шкура продажная
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Эх

сегодня, 19:09
Смех. Сертификат то аж на 500 руб.
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Шкет

сегодня, 18:57
Приезжай отхерачат тебя чмошника голосовавшего за повышение пенсионного возраста
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