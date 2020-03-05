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Министр финансов назвал умирающие в России профессии
Силуанов считает, что скоро на рынке труда будет сложно найти вакансии бухгалтеров и охранников.
Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий. Об этом он сообщил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ, пишет ТАСС.
- Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия - страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, - мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного, - отметил Силуанов.
Также глава Минфина добавил, что еще одной тенденцией стало увеличение разрыва между богатыми и бедными слоями населения. Это происходит из-за того, что внедряемые новые технологии и искусственный интеллект ставят под угрозу существование многих профессий. Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России, добавляют «Известия».
В октябре 2019 года Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарной сессии форума «Открытые инновации» заявил, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации» в связи с роботизацией труда. По его мнению, низкоквалифицированный труд в конечном счете отойдет машинам. В исследовании консалтинговой группы McKinsey от января 2017 года говорилось, что из-за развития робототехники больше всего пострадают работники гостиничного и ресторанного секторов. Там можно автоматизировать 75% функций, которые выполняют люди. Также могут пострадать работники сферы добычи полезных ископаемых: почти две трети работ там можно успешно роботизировать, напоминает РБК.
- Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия - страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, - мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного, - отметил Силуанов.
Также глава Минфина добавил, что еще одной тенденцией стало увеличение разрыва между богатыми и бедными слоями населения. Это происходит из-за того, что внедряемые новые технологии и искусственный интеллект ставят под угрозу существование многих профессий. Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России, добавляют «Известия».
В октябре 2019 года Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарной сессии форума «Открытые инновации» заявил, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации» в связи с роботизацией труда. По его мнению, низкоквалифицированный труд в конечном счете отойдет машинам. В исследовании консалтинговой группы McKinsey от января 2017 года говорилось, что из-за развития робототехники больше всего пострадают работники гостиничного и ресторанного секторов. Там можно автоматизировать 75% функций, которые выполняют люди. Также могут пострадать работники сферы добычи полезных ископаемых: почти две трети работ там можно успешно роботизировать, напоминает РБК.