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Голунова отправили на психиатрическую экспертизу

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#дело Голунова #экспертиза
Голунова отправили на психиатрическую экспертизу

Следствие убедило суд проверить душевное здоровье журналиста.

Следствие назначило журналисту Ивану Голунову психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин. "Это обычная практика", — пояснил он, добавив, что экспертиза пройдет амбулаторно. Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ, уточняет « Интерфакс».

- В детстве я наблюдался у психиатра. Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров, - рассказал журналист.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

В феврале журналист сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного административного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование, напоминает ТАСС.
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#дело Голунова #экспертиза

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