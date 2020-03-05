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сегодня, 17:16
Соглашения по добыче нефти достигнуть не удалось
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Переговоры вели Россия и Саудовская Аравия.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не смог договориться о том, как реагировать на эпидемию коронавируса. Основным участникам сделки, России и Саудовской Аравии, придется пойти на компромисс, считают эксперты, пишет РБК.
ОПЕК предлагает дополнительно сократить добычу нефти на второй квартал на 1,5 миллиона баррелей в день, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане. При этом страны не-ОПЕК должны решать, нужно ли им сокращать добычу на 500 тысяч баррелей, уточняет РИА Новости.
Россия выступила против дополнительного сокращения нефти на второй квартал из-за коронавируса, предложив просто продлить сделку ОПЕК+ на период после июня. ОАЭ надеются, что в пятницу на заседании министров ОПЕК+ удастся достичь соглашения с Россией по дополнительному сокращению добычи нефти на второй квартал 2020 года. "Посмотрим завтра", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Россия дополнительное сокращение добычи нефти, уточняет ТАСС.
ОПЕК предлагает дополнительно сократить добычу нефти на второй квартал на 1,5 миллиона баррелей в день, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане. При этом страны не-ОПЕК должны решать, нужно ли им сокращать добычу на 500 тысяч баррелей, уточняет РИА Новости.
Россия выступила против дополнительного сокращения нефти на второй квартал из-за коронавируса, предложив просто продлить сделку ОПЕК+ на период после июня. ОАЭ надеются, что в пятницу на заседании министров ОПЕК+ удастся достичь соглашения с Россией по дополнительному сокращению добычи нефти на второй квартал 2020 года. "Посмотрим завтра", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Россия дополнительное сокращение добычи нефти, уточняет ТАСС.
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