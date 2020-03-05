В мире

сегодня, 17:16

Соглашения по добыче нефти достигнуть не удалось

131
#нефть #коронавирус
Соглашения по добыче нефти достигнуть не удалось

Переговоры вели Россия и Саудовская Аравия.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не смог договориться о том, как реагировать на эпидемию коронавируса. Основным участникам сделки, России и Саудовской Аравии, придется пойти на компромисс, считают эксперты, пишет РБК.

ОПЕК предлагает дополнительно сократить добычу нефти на второй квартал на 1,5 миллиона баррелей в день, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане. При этом страны не-ОПЕК должны решать, нужно ли им сокращать добычу на 500 тысяч баррелей, уточняет РИА Новости.

Россия выступила против дополнительного сокращения нефти на второй квартал из-за коронавируса, предложив просто продлить сделку ОПЕК+ на период после июня. ОАЭ надеются, что в пятницу на заседании министров ОПЕК+ удастся достичь соглашения с Россией по дополнительному сокращению добычи нефти на второй квартал 2020 года. "Посмотрим завтра", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Россия дополнительное сокращение добычи нефти, уточняет ТАСС.
131
#нефть #коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Apple готов отдать $500 млн владельцам медленных iPhone
#суд #иск #смартфон
Apple готов отдать $500 млн владельцам медленных iPhone

вчера, 15:45

В мире
Компания BMW сменила логотип
#логотип #маркетинг
Компания BMW сменила логотип

вчера, 15:38

В мире
Торнадо унесло жизни 25 человек
#торнадо
Торнадо унесло жизни 25 человек

вчера, 15:32

В мире
Египет не считает крушение самолета терактом
#теракт #крушение самолета #Египет
Египет не считает крушение самолета терактом

вчера, 14:37

В мире
Подростки не по зубам коронавирусу
#коронавирус
Подростки не по зубам коронавирусу

вчера, 14:30

В мире
Турпоток в Таиланд может упасть на 6 млн из-за коронавируса
Турпоток в Таиланд может упасть на 6 млн из-за коронавируса

02.03.2020 19:53

В мире