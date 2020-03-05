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Россиян ждет «малиновое» лето

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#прогноз #лето
Россиян ждет «малиновое» лето

Синоптики дали прогноз на июнь-август 2020 года.

В 2020 году россиян ждет «малиновое» лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму. Синоптик добавил, что аномально теплая погода будет наблюдаться и на протяжении всей весны. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- Лето получается очень классное. Я обозвал его «малиновым», потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей, — сказал он.

Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН оценила влияние теплой погоды на здоровье россиян.

- Да, мы к такой погоде абсолютно адаптированы. Опасно, когда бывают резкие перепады. А у нас за зиму температура менялась в пределах 10 градусов. Что касается лета, то если оно будет жарче, чем прошлое, то это прекрасно. Оно у нас никогда не будет таким, как на экваторе, - заметила врач.

Ранее стало известно, что минувшая зима в России стала самой теплой за всю историю наблюдений.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Подзнякова, в свою очередь, заявила РИА Новости, что давать прогнозы о лете пока рано. Она напомнила, что за время метеонаблюдений теплые зимы не всегда сопровождались холодным летом.
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#прогноз #лето

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