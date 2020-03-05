В Липецке нет «черного списка» перевозчиков

Сегодня состоялся очередной рейд по проверке соблюдения правил перевозки пассажиров в городских автобусах. И муниципалов, и частников проверяли представители департамента транспорта, автодорожного надзора и инспекторы ДПС. Претензии есть ко всем перевозчикам, но в целом проверяющие не считают ситуацию критичной.









- Чаще всего при проверках мы находим технические неисправности и оборудование, которое не предусмотрено заводом-изготовителем. Например, в результате аварии у автобуса разбилось стекло, и на его место установили фанеру или лист металла. Такое нарушение является существенным, эти автобусы снимаем с маршрута. В части технических неисправностей: можем оправить на штраф-стоянку те автобусы, где превышен допустимый люфт руля. За нарушения выписываем штрафы. Например, водителя за непристегнутый ремень можем оштрафовать на 500 рублей, а вот компания-перевозчик из-за выпуска на линию технически неисправного транспорта может лишиться 30 000 рублей, - рассказали GOROD48 автоинспекторы.







- За нарушения штрафуем и частных перевозчиков, и муниципальную компанию — от водителей до руководителей предприятий. «Черного списка» перевозчиков у нас нет. Да нарушения есть, но они не вопиющие, - акцентировал внимание председатель департамента транспорта Липецка Евгений Чекрыжов. - Проверяем перевозчиков и планово, и по жалобам. По жалобам стараемся реагировать незамедлительно, выходить на внеплановую проверки и разбирать ситуацию с перевозчиком.



Сотрудников ДПС радует то, что нарушения в техническом состоянии они выявляют все реже. Причина позитивных перемен в том, что подвижной состав городского транспорта в Липецке значительно обновился, и новые автобусы грамотно эксплуатируют.



Председатель департамента транспорта Липецка Евгений Чекрыжов сам ездит на работу и домой на автобусе. Он как специалист чаще всего обращает внимание на техническое состояние автобусов. Больше всего ему не нравится то, что частники продолжают использовать старые «ПАЗики». По его мнению, эти автобусы как вид общественного транспорта в региональном центре уже морально устарели. И его радует, что многие перевозчики обновляют свой автопарк. За прошлый год подвижной состав значительно обновился: на улицы города вышли на работу 274 новых автобуса.



В течение 2019 года было проведено 20 совместных межведомственных проверок. В ходе этих рейдов было оставлено 97 протоколов об административных правонарушениях в части пассажирских перевозок. Было наложено штрафов на 294 000 рублей. С начала 2020 года прошло четыре проверки, выявлено нарушений на 353 000 рублей. Почему так выросла «касса»? Федеральная власть дала право проводить проверки чаще и тщательнее.







Кстати, к проверкам перевозчиков в Липецке планируют привлечь общественников. Например, в марте вместе с ДПС на дороги выйдут активисты Общероссийского народного фронта. Помимо общественных организаций, на проверки будут приглашать тех, кто активно следит за состоянием пассажирских перевозок в Липецке — обычных пассажиров, которые не стесняются забрасывать





- С начала года мы получили порядка 300 сигналов от пассажиров. Сейчас основное количество жалоб от пассажиров касается качества обслуживания в городских автобусах. Это санитарное состояние транспорта, то есть чистота в салоне и снаружи, поведение водителей и курение за рулем, - перечисляет председатель департамента транспорта Липецка.



Отдельного внимания заслуживают площадки отстоя автобуса.







Они больше похожи на свалки: на ветру развеваются чековые ленты терминалов оплаты, катушки отрывных билетов, валяются канистры от машинного масла, перчатки и ветошь.







Как и в прошлом году, этой весной всех виновников беспорядка — водителей автобусов — выведут на субботники, им придется убрать за собой.





Плановая проверка сегодня проходила на двух площадках отстоя пассажирского транспорта — в микрорайонах «Елецкий» и «Европейский». Сотрудники ДПС проводили стандартный осмотр: проверяли документы водителей, исправность аварийного открывания дверей внутри салона и снаружи, люфт рулевого колеса. Из всех попавших под проверку автобусов ни у одного не было выявленного таких технических неполадок, которые не позволили бы пустить транспорт дальше по маршруту.- Чаще всего при проверках мы находим технические неисправности и оборудование, которое не предусмотрено заводом-изготовителем. Например, в результате аварии у автобуса разбилось стекло, и на его место установили фанеру или лист металла. Такое нарушение является существенным, эти автобусы снимаем с маршрута. В части технических неисправностей: можем оправить на штраф-стоянку те автобусы, где превышен допустимый люфт руля. За нарушения выписываем штрафы. Например, водителя за непристегнутый ремень можем оштрафовать на 500 рублей, а вот компания-перевозчик из-за выпуска на линию технически неисправного транспорта может лишиться 30 000 рублей, - рассказали GOROD48 автоинспекторы.- За нарушения штрафуем и частных перевозчиков, и муниципальную компанию — от водителей до руководителей предприятий. «Черного списка» перевозчиков у нас нет. Да нарушения есть, но они не вопиющие, - акцентировал внимание председатель департамента транспорта Липецка Евгений Чекрыжов. - Проверяем перевозчиков и планово, и по жалобам. По жалобам стараемся реагировать незамедлительно, выходить на внеплановую проверки и разбирать ситуацию с перевозчиком.Сотрудников ДПС радует то, что нарушения в техническом состоянии они выявляют все реже. Причина позитивных перемен в том, что подвижной состав городского транспорта в Липецке значительно обновился, и новые автобусы грамотно эксплуатируют.Председатель департамента транспорта Липецка Евгений Чекрыжов сам ездит на работу и домой на автобусе. Он как специалист чаще всего обращает внимание на техническое состояние автобусов. Больше всего ему не нравится то, что частники продолжают использовать старые «ПАЗики». По его мнению, эти автобусы как вид общественного транспорта в региональном центре уже морально устарели. И его радует, что многие перевозчики обновляют свой автопарк. За прошлый год подвижной состав значительно обновился: на улицы города вышли на работу 274 новых автобуса.В течение 2019 года было проведено 20 совместных межведомственных проверок. В ходе этих рейдов было оставлено 97 протоколов об административных правонарушениях в части пассажирских перевозок. Было наложено штрафов на 294 000 рублей. С начала 2020 года прошло четыре проверки, выявлено нарушений на 353 000 рублей. Почему так выросла «касса»? Федеральная власть дала право проводить проверки чаще и тщательнее.Кстати, к проверкам перевозчиков в Липецке планируют привлечь общественников. Например, в марте вместе с ДПС на дороги выйдут активисты Общероссийского народного фронта. Помимо общественных организаций, на проверки будут приглашать тех, кто активно следит за состоянием пассажирских перевозок в Липецке — обычных пассажиров, которые не стесняются забрасывать Instagram департамента транспорта объективным замечаниями. Евгений Чекрыжов не исключает, что таких полезных активистов будут отмечать благодарственными письмами. Не исключено, что общественников будут поощрять «платиновыми» транспортными картами для безлимитного бесплатного проезда в городском транспорте.- С начала года мы получили порядка 300 сигналов от пассажиров. Сейчас основное количество жалоб от пассажиров касается качества обслуживания в городских автобусах. Это санитарное состояние транспорта, то есть чистота в салоне и снаружи, поведение водителей и курение за рулем, - перечисляет председатель департамента транспорта Липецка.Отдельного внимания заслуживают площадки отстоя автобуса.Они больше похожи на свалки: на ветру развеваются чековые ленты терминалов оплаты, катушки отрывных билетов, валяются канистры от машинного масла, перчатки и ветошь.Как и в прошлом году, этой весной всех виновников беспорядка — водителей автобусов — выведут на субботники, им придется убрать за собой.