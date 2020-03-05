Происшествия
55 минут назад
В ДТП на трассе Орел-Тамбов погибли сотрудники УФСИН
В ДТП на трассе «Орел-Тамбов» в районе поворота на село Рогожино погибли три сотрудника одной из елецких колоний.
Трое сотрудников УФСИН находились в автомобиле «Лада Ларгус», который сошелся в лобовом столкновении с грузовиком «ГАЗ». Удар был такой силы, что от передней части «Лады» ничего не осталось, а грузовик опрокинулся на обочину.
- Движение по трассе Орел-Тамбов в месте аварии затруднено, транспортные потоки регулируют сотрудники ГИБДД. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- Движение по трассе Орел-Тамбов в месте аварии затруднено, транспортные потоки регулируют сотрудники ГИБДД. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.