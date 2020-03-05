Происшествия

55 минут назад

В ДТП на трассе Орел-Тамбов погибли сотрудники УФСИН

26 3150
#ДТП #УФСИН
14
В ДТП на трассе Орел-Тамбов погибли сотрудники УФСИН

В ДТП на трассе «Орел-Тамбов» в районе поворота на село Рогожино погибли три сотрудника одной из елецких колоний.

Трое сотрудников УФСИН находились в автомобиле «Лада Ларгус», который сошелся в лобовом столкновении с грузовиком «ГАЗ». Удар был такой силы, что от передней части «Лады» ничего не осталось, а грузовик опрокинулся на обочину.

- Движение по трассе Орел-Тамбов в месте аварии затруднено, транспортные потоки регулируют сотрудники ГИБДД. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 
26 3150
#ДТП #УФСИН
14

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