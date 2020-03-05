Происшествия

57 минут назад

Напавший с ножом на детей и жену липчанин мог находится под действием медицинских препаратов

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#убийство на Стаханова
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Напавший с ножом на детей и жену липчанин мог находится под действием медицинских препаратов

Такая версия активно отрабатывается следствием.

Устроивший поножовщину в семье, а затем покончивший с собой 35-летний житель Липецка мог находится под действием медицинских препаратов, назначенных ему врачом для снятия тревоги. По данным GOROD48, такая версия активно отрабатывается следствием. Силовикам известно, что незадолго до преступления мужчина обращался за медицинской помощью с соответствующими жалобами.

В правоохранительных органах, кстати, отрицают, что во время ночной резни в квартире был еще кто-то еще кроме членов семьи.

Напомним, что ночью 27 февраля на улице Стаханова разыгралась кровавая драма. 35-летний глава семьи изрезал ножом жену и двоих детей, потом поджег квартиру и выпрыгнул в окно. Мужчина, работавший в автосалоне, погиб. Его 36-летняя жена, мировой судья, и 11-летняя дочь со множеством ножевых ранений и с признаками отравления угарным газом, попали в больницы, а 4-летняя дочь скончалась от кровопотери до приезда медиков. По факту совершенных преступлений в СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетнего»), ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство трех лиц, малолетнего»). В связи с резонансом произошедшего его ход контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Благодаря профессионализму врачей областных больниц - детской и для взрослого населения - жизни 11-летней девочки и ее матери ничего не угрожает. Правда, обе пострадавшие до сих пор находятся в реанимации и медики запрещают проводить какие-либо следственные действия с их участием.
5 1840
#убийство на Стаханова
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Комментарии (5)

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А почему

11 минут назад
не отрабатывается версия то, что судья его изрезала и выбросила в окошко? Потому что на мертвяка можно повесить любое убийство, а на судью никакое?
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Ау

16 минут назад
Там не мед.препараты,а наркотики! Известно,что именно работающие в автосалонах ваще на легких наркотиках сидят
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Надя

30 минут назад
Слава Богу, что мама с дочкой будут жить! Здоровья им, сил, терпения, и мужественно перенести все, что произошло!
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420

38 минут назад
Ясен пень! Нормальный бы такого не совершил!
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Срочно проверить

47 минут назад
Его непосредственное начальство на работе оно любит злоупотреблять поохим финансовым положением подчинённого
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