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Церковь объяснила высказывание насчет бесполезности образования для женщин
Журналисты вырвали слова священника Димитрия Смирнова из контекста, неверно трактовав их, как высказывание о ненужности школьного образования, уверены в РПЦ.
Он также указал на то, что из-за неверной трактовки в СМИ россияне могут сделать вывод, что церковь объявила войну образованию для женщин и девочек, пишет РБК. По словам Легойды, это мнение вызывает негативное отношение к церкви. Он также посоветовал переслушать передачу с выступлением Смирнова и убедиться в том, что, говоря о школьном образовании для девочек, священник имел в виду конкретную историю о знакомой ему девочке. Также Легойда призвал СМИ не спекулировать на тему данного публичного выступления протоиерея Смирнова.
В интервью радио «Радонеж» Смирнов 3 марта рассказал, что одна из прихожанок оставила семилетнюю дочку на домашнем обучении, чтобы та помогала ей с новорожденным, напоминают «Известия».
- Это же важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Всё будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни, — заявил протоиерей.
Комментируя высказывание, Легойда подчеркнул, что «с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить», но из него никак не следует, что протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в беседе с НСН, что слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова об образовании для девочек не следует понимать буквально. По мнению Волынец, так Смирнов хотел напомнить, что "главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама". Руководитель Национального родительского комитета подчеркивает, что священник "намеренно сгущает краски", пишет РИА Новости.
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