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Церковь объяснила высказывание насчет бесполезности образования для женщин

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#образование #школа #церковь
Церковь объяснила высказывание насчет бесполезности образования для женщин

Журналисты вырвали слова священника Димитрия Смирнова из контекста, неверно трактовав их, как высказывание о ненужности школьного образования, уверены в РПЦ.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста. «Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен «хайп», но давайте все оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс», отметил Легойда.

Он также указал на то, что из-за неверной трактовки в СМИ россияне могут сделать вывод, что церковь объявила войну образованию для женщин и девочек, пишет РБК. По словам Легойды, это мнение вызывает негативное отношение к церкви. Он также посоветовал переслушать передачу с выступлением Смирнова и убедиться в том, что, говоря о школьном образовании для девочек, священник имел в виду конкретную историю о знакомой ему девочке. Также Легойда призвал СМИ не спекулировать на тему данного публичного выступления протоиерея Смирнова.

В интервью радио «Радонеж» Смирнов 3 марта рассказал, что одна из прихожанок оставила семилетнюю дочку на домашнем обучении, чтобы та помогала ей с новорожденным, напоминают «Известия».

- Это же важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Всё будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни, — заявил протоиерей.

Комментируя высказывание, Легойда подчеркнул, что «с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить», но из него никак не следует, что протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в беседе с НСН, что слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова об образовании для девочек не следует понимать буквально. По мнению Волынец, так Смирнов хотел напомнить, что "главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама". Руководитель Национального родительского комитета подчеркивает, что священник "намеренно сгущает краски", пишет РИА Новости.
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#образование #школа #церковь

Комментарии (1)

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феменистка

сегодня, 14:27
Считаю, что мальчикам образование не нужно. Чего им в школе делать? Учиться курить за углом? Надо с семи лет учить их таскать грузы, класть шпалы, рыть траншеи, добывать угль из шахт. Главная миссия мужчины заключается в том, чтобы заниматься тяжёлым физическим трудом, которым не могут заниматься женщины.
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