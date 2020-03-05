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сегодня, 14:09
Эрдоган прилетел к Путину
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Встреча лидеров Турции и России состоится в Москве. На повестке дня — Сирия.
5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой встречи станет обсуждение урегулирования ситуации в Сирии с учётом обострения в провинции Идлиб, сообщает Кремль. До этого в Москве и Анкаре прошли три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, однако, достичь договоренностей по их итогам не удалось и вопрос был вынесен на уровень президентов. Встреча двух лидеров запланирована в формате «один на один». При необходимости переговоры проведут в узком составе.
Борт уже сел в Москве. Как сообщает телеканал «Звезда», помимо турецкого лидера прибыли глава Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан.
На северо-западе Сирии обострился конфликт между Анкарой и официальным Дамаском, напоминает РБК. В частности, 27 февраля сирийская правительственная армия нанесла удар, в результате которого погибли более 30 турецких военных. В ответ Турция начала операцию «Весенний щит». Эрдоган 4 марта сообщил, что запросил у президента США Дональда Трампа помощи с боеприпасами для боевых действий в этом регионе.
Борт уже сел в Москве. Как сообщает телеканал «Звезда», помимо турецкого лидера прибыли глава Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан.
На северо-западе Сирии обострился конфликт между Анкарой и официальным Дамаском, напоминает РБК. В частности, 27 февраля сирийская правительственная армия нанесла удар, в результате которого погибли более 30 турецких военных. В ответ Турция начала операцию «Весенний щит». Эрдоган 4 марта сообщил, что запросил у президента США Дональда Трампа помощи с боеприпасами для боевых действий в этом регионе.
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