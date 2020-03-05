В России
сегодня, 14:04
Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в России
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Больного обнаружили после его обращения к медикам.
Российские специалисты подтвердили новый случай заражения коронавирусом COVID-2019, сообщили 5 марта журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой инфекцией. Заболевший — гражданин Италии, который недавно прилетел в Россию, — госпитализирован. Те, кто с ним контактировал, находятся под медицинским наблюдением, сообщает РБК.
Гражданин Италии прибыл в Россию 29 февраля. Он сам 2 марта обратился в больницу с симптомами ОРВИ и был госпитализирован в инфекционное отделение. В каком городе, не уточняется. Тесты показали наличие у него коронавируса.
По данным на 5 марта, число зараженных по всему миру превысило 95 тысяч, умерли 3285 человек, приводит данные РИА Новости. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии. Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.
Гражданин Италии прибыл в Россию 29 февраля. Он сам 2 марта обратился в больницу с симптомами ОРВИ и был госпитализирован в инфекционное отделение. В каком городе, не уточняется. Тесты показали наличие у него коронавируса.
По данным на 5 марта, число зараженных по всему миру превысило 95 тысяч, умерли 3285 человек, приводит данные РИА Новости. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии. Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.
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