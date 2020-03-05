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Российские самолеты в небе получили сигналы о минировании

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#самолет #минирование
Российские самолеты в небе получили сигналы о минировании

Утром 5 марта в России поступило три сообщения о бомбах на борту пассажирских лайнеров.

Последней стала угроза о взрыве на борту А-320, летевшего из Москвы в Сыктывкар, рассказал источник "Интерфакса". Перед этим анонимы "заминировали" рейсы Москва - Омск и Санкт-Петербург - Симферополь.

Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске. Самолёт, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Симферополь, который планировал вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, продолжил полёт к месту назначения. Борт уже совершил посадку в аэропорту назначения. «Заминированный» неизвестными пассажирский самолёт, следовавший рейсом из Москвы в Сыктывкар, также благополучно сел в аэропорту назначения, отмечает RT.

На этой неделе несколько самолётов уже меняли курс по аналогичной причине, ни в одном случае угрозы не подтвердились.В минувший вторник два самолета совершили экстренные посадки из-за сообщений о "минировании", напоминает ТАСС. Airbus, вылетевший из Владивостока в Москву, сел в Хабаровске после часа полета, в Перми сел лайнер авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву.
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#самолет #минирование

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