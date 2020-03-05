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Путин назвал российского Маска

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#Маск #Путин #IT
Путин назвал российского Маска

Глава государства сравнил западного миллиардера и Касперского.

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.

- У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже, — отметил Путин. По его словам, основатель «Лаборатории Касперского» является одним из лидеров отечественной IT-индустрии.

Также Путин напомнил о сложностях, с которыми компания Касперского сталкивается в США. Власти этой страны в 2017 году запретили госорганам закупать продукцию «Лаборатории Касперского», напоминает «Лента». По словам российского президента, если бы в Вашингтоне «искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше».

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На вопрос, слышал ли он про Маска, Путин ответил утвердительно, однако выражение-мем "Как тебе такое, Илон Маск?" президенту оказалось незнакомо. Отвечая на вопрос о возможности сделать в России аналог электромобиля Tesla, который выпускает компания Маска, Путин напомнил, что бизнесмен Михаил Прохоров "сказал, что он сделает".
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#Маск #Путин #IT

Комментарии (1)

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Липчанин

32 минуты назад
Любой вменяемый IT-шник вам скажет, что "продукт" касперского - полный отстой.
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