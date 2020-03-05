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сегодня, 12:30
Путин назвал российского Маска
Глава государства сравнил западного миллиардера и Касперского.
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
- У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже, — отметил Путин. По его словам, основатель «Лаборатории Касперского» является одним из лидеров отечественной IT-индустрии.
Также Путин напомнил о сложностях, с которыми компания Касперского сталкивается в США. Власти этой страны в 2017 году запретили госорганам закупать продукцию «Лаборатории Касперского», напоминает «Лента». По словам российского президента, если бы в Вашингтоне «искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше».
На вопрос, слышал ли он про Маска, Путин ответил утвердительно, однако выражение-мем "Как тебе такое, Илон Маск?" президенту оказалось незнакомо. Отвечая на вопрос о возможности сделать в России аналог электромобиля Tesla, который выпускает компания Маска, Путин напомнил, что бизнесмен Михаил Прохоров "сказал, что он сделает".
- У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже, — отметил Путин. По его словам, основатель «Лаборатории Касперского» является одним из лидеров отечественной IT-индустрии.
Также Путин напомнил о сложностях, с которыми компания Касперского сталкивается в США. Власти этой страны в 2017 году запретили госорганам закупать продукцию «Лаборатории Касперского», напоминает «Лента». По словам российского президента, если бы в Вашингтоне «искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше».
На вопрос, слышал ли он про Маска, Путин ответил утвердительно, однако выражение-мем "Как тебе такое, Илон Маск?" президенту оказалось незнакомо. Отвечая на вопрос о возможности сделать в России аналог электромобиля Tesla, который выпускает компания Маска, Путин напомнил, что бизнесмен Михаил Прохоров "сказал, что он сделает".
Липчанин