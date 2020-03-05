В России
13 минут назад
Метод оплаты больничных и отпусков могут изменить
Их предлагают платить страховщикам.
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней, сообщает « Бизнес ФМ». Согласно законопроекту, который разрабатывает Минтруд, с 2021 года их будут компенсировать не работодатели, а Фонд социального страхования.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина, документ будет внесен в Госдуму в декабре, а его цель — гарантированное получение гражданами всех страховых выплат. При этом глава российских профсоюзов Михаил Шмаков считает распространение инициативы на всю страну преждевременным. По его словам, содержание документа профсоюзам пока неизвестно.
Новая система оплаты больничных и декретных отпусков могла бы помочь россиянам, сталкивающимся с недобросовестными работодателями, однако эту инициативу необходимо проработать, чтобы обеспечить гражданам положенные выплаты оперативно и без бюрократических проволочек, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что однозначной позиции у него по предполагаемым изменениям пока нет, так как необходимо дождаться текста самого законопроекта.
С 2011 года в ряде регионов России реализуется проект "Прямые выплаты", который предусматривает перечисление пособий работникам непосредственно из Фонда социального страхования без посредника, которым до этого выступал работодатель. В октябре 2018 года глава фонда Андрей Кигим сообщал ТАСС, что ФСС планирует в 2021 году перейти на прямые выплаты по соцстрахованию. Собеседник агентства отмечал, что "это будет эффективно как для работодателей, у которых высвободятся оборотные средства, так и для работающих граждан, которые будут социально защищены и гарантированно получат причитающиеся выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию".
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина, документ будет внесен в Госдуму в декабре, а его цель — гарантированное получение гражданами всех страховых выплат. При этом глава российских профсоюзов Михаил Шмаков считает распространение инициативы на всю страну преждевременным. По его словам, содержание документа профсоюзам пока неизвестно.
Новая система оплаты больничных и декретных отпусков могла бы помочь россиянам, сталкивающимся с недобросовестными работодателями, однако эту инициативу необходимо проработать, чтобы обеспечить гражданам положенные выплаты оперативно и без бюрократических проволочек, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что однозначной позиции у него по предполагаемым изменениям пока нет, так как необходимо дождаться текста самого законопроекта.
С 2011 года в ряде регионов России реализуется проект "Прямые выплаты", который предусматривает перечисление пособий работникам непосредственно из Фонда социального страхования без посредника, которым до этого выступал работодатель. В октябре 2018 года глава фонда Андрей Кигим сообщал ТАСС, что ФСС планирует в 2021 году перейти на прямые выплаты по соцстрахованию. Собеседник агентства отмечал, что "это будет эффективно как для работодателей, у которых высвободятся оборотные средства, так и для работающих граждан, которые будут социально защищены и гарантированно получат причитающиеся выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию".