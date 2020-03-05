Тюльпаны в Липецке будут продавать примерно по 50 рублей

Флористы еще в феврале начали принимать заказы на цветы к 8 Марта. Хотя, чтобы выгодно купить букетик тюльпанов, можно сходить на ярмарку или к одной из точек праздничной торговли.









7 марта в Липецке пройдет областная ярмарка, посвященная Международному женскому дню. Помимо привычного продуктов, на площади возле областного ДК , будут продавать и цветы.



- Предприниматели привезут на продажу разные тюльпаны: и по сорту, и по цвету, и по высоте. Соответственно, цветы будут варьироваться по стоимости. Мы рассчитываем, что цена одного цветка начнется от 50 рублей, а букета из трех тюльпанов — от 150 рублей, - сообщила GOROD48 директор «Агентства содействия развитию торговой деятельности» Наталия Свиридова. - Есть вероятность, что предприниматели на ярмарке представят мини-тюльпаны, то есть цветы с коротким стеблем. Тогда букетик из таких цветов обойдется примерно в 100 рублей.







Как и раньше, в канун праздника букеты можно найти в сетевых магазинов. Здесь стоимость букетика из пяти тюльпанов, обернутого в прозрачную пленку, начинается от 128 рублей. Чем больше букет и лучше оформление, тем стоимость выше. Например, букет из 25 тюльпанов в сетевых магазинах стоит 600 до 900 рублей.







- 8 Марта липчане традиционно выбирают тюльпаны. Их обычно покупают на уличных ярмарках. Стандартный букет — 5 цветочков в целлофане, разбавленные мимозой. Те, кто готов потратить больше пары сотен рублей, приходит за букетами в цветочный салон. Здесь тюльпаны выбирают реже. В чем причина? Нет, не в том, что на цветы в салонах огромная наценка. Причина в эстетике. Хорошо смотрятся только большие букеты тюльпанов, от 25 и больше цветов в композиции. А это уже почти 1 000 рублей. Но примерно в эту стоимость можно купить со вкусом оформленный букет роз. Так что выбор мужчин очевиден, - говорит флорист Екатерина Павлова.



А какие цветы, кроме роз и тюльпанов, липчанки получат к празднику? Что выбирают мужчины?



- Средняя стоимость букета на 8 Марта составляет около 1 500 рублей, - рассказала руководитель сети цветочных салонов. - Мы начали принимать заказы на изготовление композиций еще в конце февраля. Самая горячая пора года для нас начнется в ночь на 6 марта и прекратится только к 10 марта. Как обычно, придется спать всего по два-четыре часа в сутки.



- За мини-букетами тюльпанов к 8 Марта и с просьбами продать одну розочку в пленке к нам практически не приходят: этого добра в канун праздника полно на каждом углу. И это хорошо: так покупатели не создают в салоне толчеи и дают выполнить сложные композиции флористам, не оставляют без заработка «сезонников» (тех, кто выращивает цветы именно под 8 Марта). Что мужчины заказали к празднику? Люди с достатком выбирают горшечные растения, сложные сдержанные по стилю букеты и икебаны.Недавно закрепилась мода на композиции в шляпных коробках. Цены на них варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Например, рано утром 8 Марта у нас заберут шляпную коробку диаметром 50 сантиметров с цветами почти на 7 000 рублей.



При выборе цветов Управление Роспотребнадзора по Липецкой области рекомендует обращать внимание на следующие детали.



Как выбрать букет



Выбирайте полураспустившиеся цветы вперемешку с бутонами.



При выборе бутонов нужно быть очень внимательным, смотреть на чашелистик — если он плотно прилегает к бутону, значит цветок еще свежий. А если он подсох и полностью раскрылся, значит вам предлагают уже давно распустившийся цветок.



Листья и стебель должны быть без повреждений и выглядеть свежими, а на ощупь — мясистыми и упругими. То же самое касается и внешнего вида лепестков. Лучше выбирать растения с прямыми стеблями. Чем больше изгибов, тем сложнее влаге и питательным веществам попасть к бутону.



При покупке цветов кроме внешнего вида нужно обратить внимание на наличие насекомых (муравьи, тля) или болезней. Белый налет на листьях тоже может быть признаком болезни.



После тщательно осмотра на целостность и наличие вредителей, следует обратить внимание на стебли и нижние листья. Если цветок долго стоял в воде, его стебель и нижние листья будут немного подгнившими.



Также стоит избегать сухих почерневших или пожелтевших срезов — это тоже говорит о том, что растение было срезано довольно давно и долго находилось без воды.

В канун Международного женского дня и 8 марта тюльпаны и мимозы в Липецке можно купить в 59 точках временной торговли . Как сообщили GOROD48 в городском управлении потребительского рынка, для цветочников рекомендуемых цен не устанавливают: арендаторы точек временной торговли сами решают, по какой цене продавать цветы. Участники сезонного цветочного бизнеса рассказали GOROD48, что будут предлагать тюльпаны по 50-60 рублей за штуку. Точки временной торговли откроются уже 6 марта в разных районах города .7 марта в Липецке пройдет областная ярмарка, посвященная Международному женскому дню. Помимо привычного продуктов, на площади возле областного ДК , будут продавать и цветы.- Предприниматели привезут на продажу разные тюльпаны: и по сорту, и по цвету, и по высоте. Соответственно, цветы будут варьироваться по стоимости. Мы рассчитываем, что цена одного цветка начнется от 50 рублей, а букета из трех тюльпанов — от 150 рублей, - сообщила GOROD48 директор «Агентства содействия развитию торговой деятельности» Наталия Свиридова. - Есть вероятность, что предприниматели на ярмарке представят мини-тюльпаны, то есть цветы с коротким стеблем. Тогда букетик из таких цветов обойдется примерно в 100 рублей.Как и раньше, в канун праздника букеты можно найти в сетевых магазинов. Здесь стоимость букетика из пяти тюльпанов, обернутого в прозрачную пленку, начинается от 128 рублей. Чем больше букет и лучше оформление, тем стоимость выше. Например, букет из 25 тюльпанов в сетевых магазинах стоит 600 до 900 рублей.- 8 Марта липчане традиционно выбирают тюльпаны. Их обычно покупают на уличных ярмарках. Стандартный букет — 5 цветочков в целлофане, разбавленные мимозой. Те, кто готов потратить больше пары сотен рублей, приходит за букетами в цветочный салон. Здесь тюльпаны выбирают реже. В чем причина? Нет, не в том, что на цветы в салонах огромная наценка. Причина в эстетике. Хорошо смотрятся только большие букеты тюльпанов, от 25 и больше цветов в композиции. А это уже почти 1 000 рублей. Но примерно в эту стоимость можно купить со вкусом оформленный букет роз. Так что выбор мужчин очевиден, - говорит флорист Екатерина Павлова.А какие цветы, кроме роз и тюльпанов, липчанки получат к празднику? Что выбирают мужчины?- Средняя стоимость букета на 8 Марта составляет около 1 500 рублей, - рассказала руководитель сети цветочных салонов. - Мы начали принимать заказы на изготовление композиций еще в конце февраля. Самая горячая пора года для нас начнется в ночь на 6 марта и прекратится только к 10 марта. Как обычно, придется спать всего по два-четыре часа в сутки.- За мини-букетами тюльпанов к 8 Марта и с просьбами продать одну розочку в пленке к нам практически не приходят: этого добра в канун праздника полно на каждом углу. И это хорошо: так покупатели не создают в салоне толчеи и дают выполнить сложные композиции флористам, не оставляют без заработка «сезонников» (тех, кто выращивает цветы именно под 8 Марта). Что мужчины заказали к празднику? Люди с достатком выбирают горшечные растения, сложные сдержанные по стилю букеты и икебаны.Недавно закрепилась мода на композиции в шляпных коробках. Цены на них варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Например, рано утром 8 Марта у нас заберут шляпную коробку диаметром 50 сантиметров с цветами почти на 7 000 рублей.При выборе цветов Управление Роспотребнадзора по Липецкой области рекомендует обращать внимание на следующие детали.Выбирайте полураспустившиеся цветы вперемешку с бутонами.При выборе бутонов нужно быть очень внимательным, смотреть на чашелистик — если он плотно прилегает к бутону, значит цветок еще свежий. А если он подсох и полностью раскрылся, значит вам предлагают уже давно распустившийся цветок.Листья и стебель должны быть без повреждений и выглядеть свежими, а на ощупь — мясистыми и упругими. То же самое касается и внешнего вида лепестков. Лучше выбирать растения с прямыми стеблями. Чем больше изгибов, тем сложнее влаге и питательным веществам попасть к бутону.При покупке цветов кроме внешнего вида нужно обратить внимание на наличие насекомых (муравьи, тля) или болезней. Белый налет на листьях тоже может быть признаком болезни.После тщательно осмотра на целостность и наличие вредителей, следует обратить внимание на стебли и нижние листья. Если цветок долго стоял в воде, его стебель и нижние листья будут немного подгнившими.Также стоит избегать сухих почерневших или пожелтевших срезов — это тоже говорит о том, что растение было срезано довольно давно и долго находилось без воды.