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Тюльпаны в Липецке будут продавать примерно по 50 рублей
Флористы еще в феврале начали принимать заказы на цветы к 8 Марта. Хотя, чтобы выгодно купить букетик тюльпанов, можно сходить на ярмарку или к одной из точек праздничной торговли.
7 марта в Липецке пройдет областная ярмарка, посвященная Международному женскому дню. Помимо привычного продуктов, на площади возле областного ДК , будут продавать и цветы.
- Предприниматели привезут на продажу разные тюльпаны: и по сорту, и по цвету, и по высоте. Соответственно, цветы будут варьироваться по стоимости. Мы рассчитываем, что цена одного цветка начнется от 50 рублей, а букета из трех тюльпанов — от 150 рублей, - сообщила GOROD48 директор «Агентства содействия развитию торговой деятельности» Наталия Свиридова. - Есть вероятность, что предприниматели на ярмарке представят мини-тюльпаны, то есть цветы с коротким стеблем. Тогда букетик из таких цветов обойдется примерно в 100 рублей.
Как и раньше, в канун праздника букеты можно найти в сетевых магазинов. Здесь стоимость букетика из пяти тюльпанов, обернутого в прозрачную пленку, начинается от 128 рублей. Чем больше букет и лучше оформление, тем стоимость выше. Например, букет из 25 тюльпанов в сетевых магазинах стоит 600 до 900 рублей.
- 8 Марта липчане традиционно выбирают тюльпаны. Их обычно покупают на уличных ярмарках. Стандартный букет — 5 цветочков в целлофане, разбавленные мимозой. Те, кто готов потратить больше пары сотен рублей, приходит за букетами в цветочный салон. Здесь тюльпаны выбирают реже. В чем причина? Нет, не в том, что на цветы в салонах огромная наценка. Причина в эстетике. Хорошо смотрятся только большие букеты тюльпанов, от 25 и больше цветов в композиции. А это уже почти 1 000 рублей. Но примерно в эту стоимость можно купить со вкусом оформленный букет роз. Так что выбор мужчин очевиден, - говорит флорист Екатерина Павлова.
А какие цветы, кроме роз и тюльпанов, липчанки получат к празднику? Что выбирают мужчины?
- Средняя стоимость букета на 8 Марта составляет около 1 500 рублей, - рассказала руководитель сети цветочных салонов. - Мы начали принимать заказы на изготовление композиций еще в конце февраля. Самая горячая пора года для нас начнется в ночь на 6 марта и прекратится только к 10 марта. Как обычно, придется спать всего по два-четыре часа в сутки.
- За мини-букетами тюльпанов к 8 Марта и с просьбами продать одну розочку в пленке к нам практически не приходят: этого добра в канун праздника полно на каждом углу. И это хорошо: так покупатели не создают в салоне толчеи и дают выполнить сложные композиции флористам, не оставляют без заработка «сезонников» (тех, кто выращивает цветы именно под 8 Марта). Что мужчины заказали к празднику? Люди с достатком выбирают горшечные растения, сложные сдержанные по стилю букеты и икебаны.Недавно закрепилась мода на композиции в шляпных коробках. Цены на них варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Например, рано утром 8 Марта у нас заберут шляпную коробку диаметром 50 сантиметров с цветами почти на 7 000 рублей.
При выборе цветов Управление Роспотребнадзора по Липецкой области рекомендует обращать внимание на следующие детали.
Как выбрать букет
Выбирайте полураспустившиеся цветы вперемешку с бутонами.
При выборе бутонов нужно быть очень внимательным, смотреть на чашелистик — если он плотно прилегает к бутону, значит цветок еще свежий. А если он подсох и полностью раскрылся, значит вам предлагают уже давно распустившийся цветок.
Листья и стебель должны быть без повреждений и выглядеть свежими, а на ощупь — мясистыми и упругими. То же самое касается и внешнего вида лепестков. Лучше выбирать растения с прямыми стеблями. Чем больше изгибов, тем сложнее влаге и питательным веществам попасть к бутону.
При покупке цветов кроме внешнего вида нужно обратить внимание на наличие насекомых (муравьи, тля) или болезней. Белый налет на листьях тоже может быть признаком болезни.
После тщательно осмотра на целостность и наличие вредителей, следует обратить внимание на стебли и нижние листья. Если цветок долго стоял в воде, его стебель и нижние листья будут немного подгнившими.
Также стоит избегать сухих почерневших или пожелтевших срезов — это тоже говорит о том, что растение было срезано довольно давно и долго находилось без воды.
А перепродавать
Коренная липчанка
Перри Мейсо
Перри Мейсон
Перри Мейсон
Перри Мейсон