Двое молодых липчан вечером напали на таксистов, один из водителей ранен

Два разбойных нападения на таксистов совершены в Липецке вечером 4 марта. Вооруженные ножом пассажиры отнимали у водителей автомобили.

Первое нападение было совершено на проспекте Победы около десяти вечера: двое молодых людей ударили 52-летнего водителя ножом и похитили его автомобиль «Шевроле Ланос». Через два часа на улице Катукова они напали на водителя «Киа Рио», у 30-летнего таксиста также отняли автомобиль.Первый водитель госпитализирован, второй ранений не получил.Автомобили найдены на улицах города.Полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали подозреваемых в нападениях.«По горячим следам сотрудниками полиции и ОВО Росгвардии по подозрению в совершении данных преступлений, задержаны два неработающих молодых человека в возрасте 23-х и 17-ти лет, один из которых ранее уже был судим», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.По сведениям GOROD48, для розыска нападавших в городе ввели план «Перехват», сначала сотрудники дорожно-патрульной службы нашли брошенные машины («Шевроле Ланос» обнаружили неподалеку от улицы Катукова), а затем полицейские и росгвардейцы отыскали подозреваемых в нападениях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), санкция которой предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.