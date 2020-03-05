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Двое молодых липчан вечером напали на таксистов, один из водителей ранен

17 1828
#разбой
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Двое молодых липчан вечером напали на таксистов, один из водителей ранен

Два разбойных нападения на таксистов совершены в Липецке вечером 4 марта. Вооруженные ножом пассажиры отнимали у водителей автомобили.

Первое нападение было совершено на проспекте Победы около десяти вечера: двое молодых людей ударили 52-летнего водителя ножом и похитили его автомобиль «Шевроле Ланос». Через два часа на улице Катукова они напали на водителя «Киа Рио», у 30-летнего таксиста также отняли автомобиль.

Первый водитель госпитализирован, второй ранений не получил.Автомобили найдены на улицах города.

Полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали подозреваемых в нападениях. 

«По горячим следам сотрудниками полиции и ОВО Росгвардии по подозрению в совершении данных преступлений, задержаны два неработающих молодых человека в возрасте 23-х и 17-ти лет, один из которых ранее уже был судим», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

По сведениям GOROD48, для розыска нападавших в городе ввели план «Перехват», сначала сотрудники дорожно-патрульной службы нашли брошенные машины («Шевроле Ланос» обнаружили неподалеку от улицы Катукова), а затем полицейские и росгвардейцы отыскали подозреваемых в нападениях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), санкция которой предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

17 1828
#разбой
3

Комментарии (17)

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кокс

13 минут назад
твари - работать не кто не хочет а все хотят легкой наживы ума у молодежи не хватает ведь сейчас при желании заработать может каждый даже бомж
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Иванов

28 минут назад
ублюдки
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Зека

29 минут назад
Жалко училка которая все знает под раздачу не попала
ответить

Зека

29 минут назад
Жалко училка которая все знает под раздачу не попала
ответить

Леха

32 минуты назад
Отдайте этих двух ушлепков мне!!! Очень хочется пообщаться с этими выродками!!! И я обещаю,что они больше никогда в своей жизни никому не причинят зла. Их даже никто и никогда больше не увидит!!!
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Голос

39 минут назад
Негей, есть термин "хищение". А от того, какое оно-тайное или открытое-зависит квалификация деяния. Ну и в довесок вред здоровью... Ограбил ... и грабёж - улыбнуло)))
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Факт

43 минуты назад
Сажать чертей по полной!!!
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Перри Мейсон

45 минут назад
Коренная липчанка, жаль, что у вас их нет. А то повисели бы сами.
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Негей

49 минут назад
СерГей13 - ты походу библиотечный комнатный теоретик ? Напиши еще что имущество бывает круглое, квадратное , плоское и жидкое. Отнимают - это когда ты держишься за лопату, а с другой сторону ее тянет на себя твой сосед. Нет такого понятия в УК как отнял. Есть украл, ограбил, разбой и грабеж
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1974

50 минут назад
Дети кукурузы
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