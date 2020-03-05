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Двое молодых липчан вечером напали на таксистов, один из водителей ранен
Два разбойных нападения на таксистов совершены в Липецке вечером 4 марта. Вооруженные ножом пассажиры отнимали у водителей автомобили.
Первый водитель госпитализирован, второй ранений не получил.Автомобили найдены на улицах города.
Полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали подозреваемых в нападениях.
«По горячим следам сотрудниками полиции и ОВО Росгвардии по подозрению в совершении данных преступлений, задержаны два неработающих молодых человека в возрасте 23-х и 17-ти лет, один из которых ранее уже был судим», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
По сведениям GOROD48, для розыска нападавших в городе ввели план «Перехват», сначала сотрудники дорожно-патрульной службы нашли брошенные машины («Шевроле Ланос» обнаружили неподалеку от улицы Катукова), а затем полицейские и росгвардейцы отыскали подозреваемых в нападениях.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), санкция которой предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
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