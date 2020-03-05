Общество

22 минуты назад

Путин назначил грязинца прокурором Белгородской области

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#прокуратура #назначение
Путин назначил грязинца прокурором Белгородской области

Ранее Владимир Торговченков работал в органах прокуратуры Липецкой и Тамбовской областях.

Президент РФ назначил нового прокурора Белгородской области. Им стал уроженец Грязей Владимир Торговченков, сообщает издание «Бел.ру». Ранее его кандидатуру на пост прокурора Белгородской области одобрила местная Дума.

Владимир Торговченков сменил на посту прокурора Белгородской области Николая Савруна, который займет на аналогичную должность в Тамбовскую область. До последнего времени Торговченков был прокурором именно Тамбовской области. Таким образом, коллеги поменяются креслами в соседних регионах.

Владимир Торговченков родился в 1965 году в городе Грязи в Липецкой области. В 1989 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. В том же году начал службу в органах прокуратуры. Работал в органах прокуратуры Липецкой и Тамбовской областях. В разное время занимал должности помощника и старшего помощника Грязинского межрайонного прокурора, заместителя начальника отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области, начальника отдела по надзору за исполнением налогового законодательства, законов на транспорте и в таможенных органах областной прокуратуры, прокурора Советского района Липецка, заместителя прокурора Липецкой области. В 2010 году Торговченков был назначен прокурором Тамбовской области.



Фото: Дума Белгородской области
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#прокуратура #назначение

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