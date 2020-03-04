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Липецкая вечЁрка: проверка на коронавирус, субботник в парке и продажа долгостроев
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 4 марта.
Больше всего комментариев липчане сегодня оставили под приглашением на уборку в Нижнем парке. В рамках экологической акции «Город – это мы!», организованной управлением Правобережным округом, 5 марта на территории парка пройдёт субботник. Сбор завтра в 9.00 у памятника Народовольцам.
Не менее активно читатели обсуждают то, что Александру Коростелеву предложат новую должность. Как стало известно GOROD48 из источников в областной администрации, уже в этом месяце главе Липецкого района предложат новую работу. Скорее всего, его переведут под крыло первого вице-губернатора Николая Тагинцева.
Между прочим, в Липецкой области провели уже сто тестов на коронавирус. Под подозрением на COVID-19 - больные тяжелыми формами гриппа и пневмонии, а также туристы, приехавшие из-за рубежа. Результаты всех анализов отрицательные. По состоянию на утро сегодняшнего дня в регионе нет ни одного человека, у которого был бы выявлен коронавирус.
Тем временем чиновники выставили на торги долгострои на городских окраинах. Ранее строения отсудили у нерасторопных бизнесменов. У застройщиков вышли сроки по вводу зданий в эксплуатацию. Все долгострои суд передал области. Часть долгостроев еще придется оценить. Управление имущественных и земельных отношений уже объявило о поиске экспертов по оценке рыночной стоимости недвижимости. Чиновникам нужно узнать цену недостроенного на улице Неделина гостиничного комплекса и стоимость долгостроя в парке Победы. Эксперты должны озвучить данные к маю 2020 года. После этого управление сможет выставить долгострои на торги.
Не менее активно читатели обсуждают то, что Александру Коростелеву предложат новую должность. Как стало известно GOROD48 из источников в областной администрации, уже в этом месяце главе Липецкого района предложат новую работу. Скорее всего, его переведут под крыло первого вице-губернатора Николая Тагинцева.
Между прочим, в Липецкой области провели уже сто тестов на коронавирус. Под подозрением на COVID-19 - больные тяжелыми формами гриппа и пневмонии, а также туристы, приехавшие из-за рубежа. Результаты всех анализов отрицательные. По состоянию на утро сегодняшнего дня в регионе нет ни одного человека, у которого был бы выявлен коронавирус.
Тем временем чиновники выставили на торги долгострои на городских окраинах. Ранее строения отсудили у нерасторопных бизнесменов. У застройщиков вышли сроки по вводу зданий в эксплуатацию. Все долгострои суд передал области. Часть долгостроев еще придется оценить. Управление имущественных и земельных отношений уже объявило о поиске экспертов по оценке рыночной стоимости недвижимости. Чиновникам нужно узнать цену недостроенного на улице Неделина гостиничного комплекса и стоимость долгостроя в парке Победы. Эксперты должны озвучить данные к маю 2020 года. После этого управление сможет выставить долгострои на торги.
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