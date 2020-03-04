Задержан липчанин, входивший в межрегиональную группу автоугонщиков

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из отделов полиции №5 и №7 УМВД России по городу Воронежу пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии краж автомобилей на территории Воронежа.

Задержанные - трое мужчин в возрасте от 27 до 37 лет, жители Воронежа, Хохольского района и Липецкой области. Двое из задержанных ранее судимы за совершение автоугонов.



Полицейские установили, что в этом году поступили заявления от двух владельцев автомобилей «ВАЗ-212140» о хищении принадлежащих им машин. Угонщики в ночное время похитили припаркованные во дворах многоквартирных домов автомобили, которые намеревались сбыть на территории Липецкой области. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более полумиллиона рублей.



В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».



В ходе проведения обысков сотрудниками полиции изъяты похищенные автомобили.



Во время расследования уголовных дел сотрудники полиции установили, что один из задержанных, 37-летний местный житель, также причастен к совершению серии хищений машина, совершенных более трех лет назад на территории города Воронежа. Он подозревается в совершении восьми краж автомобилей ВАЗ-2110 и 2115 в период с 2016 по 2017 годы.



По версии следствия, подозреваемый похищал автомашины в ночное время путем взлома замка двери и проворота замка зажигания. Похищенные машины перегонял для разборки в Острогоржский район Воронежской области.



На допросе задержанный воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации, не свидетельствовать против себя, двое его соучастников дали признательные показания.



В настоящее время в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 27-летний житель Липецкой области находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.

