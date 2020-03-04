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Задержан липчанин, входивший в межрегиональную группу автоугонщиков

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#угон
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Задержан липчанин, входивший в межрегиональную группу автоугонщиков

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из отделов полиции №5 и №7 УМВД России по городу Воронежу пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии краж автомобилей на территории Воронежа.

Задержанные - трое мужчин в возрасте от 27 до 37 лет,  жители Воронежа, Хохольского района и Липецкой области. Двое из задержанных ранее судимы за совершение автоугонов.

Полицейские установили, что в этом году поступили заявления от двух владельцев автомобилей «ВАЗ-212140» о хищении принадлежащих им машин. Угонщики в ночное время похитили припаркованные во дворах многоквартирных домов автомобили, которые намеревались сбыть на территории Липецкой области. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более полумиллиона рублей.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе проведения обысков сотрудниками полиции изъяты похищенные автомобили.

Во время расследования уголовных дел сотрудники полиции установили, что один из задержанных, 37-летний местный  житель, также  причастен к совершению серии хищений машина, совершенных более трех лет назад на территории города Воронежа. Он подозревается в совершении восьми краж автомобилей ВАЗ-2110 и 2115 в период с  2016 по 2017 годы.

По версии следствия, подозреваемый похищал автомашины в ночное время путем взлома замка двери и проворота замка зажигания. Похищенные машины перегонял для разборки в Острогоржский район Воронежской области.

На допросе задержанный воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации, не свидетельствовать против себя, двое его соучастников дали признательные показания.

В настоящее время в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 27-летний житель Липецкой области находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.
7 1516
#угон
3

Комментарии (8)

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Житель

9 секунд назад
Похож на местного.
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ИК-3

17 минут назад
Тише едешь, дальше будешь-пососёшь и не забудешь.
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VW

25 минут назад
Как этих мразот земля носит, твари!
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Чил_аут

30 минут назад
Kapitan ,прыгай на хер старому грузину,сразу похудеешь и посидеешь.
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ксв

42 минуты назад
Этих колхозанов которые жигули угоняют только ловят,а кто по иномаркам работает в городе курят в сторонке их не так просто поймать
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Судья

46 минут назад
Таких наказывать надо только пожизненном сроком, или вообще смертной казнью, чтобы не повадно было другим совершать такие преступления!
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Вован настоящий

48 минут назад
Kapitan, когда же ты уймёшься? Достал уже с поиском лохов.
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Kapitan

54 минуты назад
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