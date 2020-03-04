В Липецкую область приходит аномальное тепло

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется на стыке двух баррических систем — циклона с запада и антициклона с востока: аномально теплая погода сохранится, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градусов тепла, что на 12-13 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем - от 7 до 13 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью туман. Температура ночью - от 2 до 4 градусов тепла, днем она составит от 10 до 12 градусов тепла.



день 5 марта стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 25 градусов мороза.



