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сегодня, 17:04

В Липецкую область приходит аномальное тепло

2 818
#потепление
В Липецкую область приходит аномальное тепло

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется на стыке двух баррических систем — циклона с запада и антициклона с востока: аномально теплая погода сохранится, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градусов тепла, что на 12-13 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем - от 7 до 13 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью туман. Температура ночью - от 2 до 4 градусов тепла, днем она составит от 10 до 12 градусов тепла.

день 5 марта стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 25 градусов мороза. 

2 818
#потепление

Комментарии (2)

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Alex

13 минут назад
В липскую область пришла аномальное правительство
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+50°С

43 минуты назад
Лучше бы жара настала, да ударила бы по мозгам и свалила с ног!!!
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