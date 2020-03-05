Банк ЗЕНИТ завершит интеграцию дочерних банков в середине 2020 года

Внеочередным общим собранием акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ принято решение о присоединении ПАО «Спиритбанк» и АО Банк ЗЕНИТ Сочи. В настоящее время проходят технологическая и продуктовая миграции. Планируется, что под одной лицензией кредитные организации начнут работать в мае 2020 года.

Процесс объединения дочерних банков был запущен в сентябре 2018 года. В ноябре 2019 года АБ «Девон-Кредит» (ПАО) и ПАО «Липецккомбанк» начали работать под брендом «Банк ЗЕНИТ». После интеграции Банка ЗЕНИТ с ПАО «Спиритбанк» и АО Банк ЗЕНИТ Сочи объединенная база клиентов составит более 450 тыс. физических лиц и 19 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

По мнению Главного управляющего директора Банка ЗЕНИТ Александра Тищенко, присоединение откроет клиентам доступ к выгодным банковским продуктам и услугам и улучшит позиции Банка в регионе. «Первый этап интеграции оказал положительное влияние на финансовые результаты банка: капитал вырос до 37,5 млрд рублей, размер активов — до 251 млрд рублей. Объединив все банки группы, мы повысим конкурентоспособность, улучшим качество клиентского сервиса и предоставим клиентам все преимущества от сотрудничества с универсальным банком», — отметил Александр Тищенко.

После завершения интеграции условия кредитных договоров, вкладов и банковских карт не изменятся и будут действовать до окончания их срока. Жителям регионов станет доступна широкая продуктовая линейка и мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн»*. Клиенты продолжат обслуживаться в привычных офисах, реорганизованных в структурные подразделения Банка ЗЕНИТ. Объединенная структура Банка будет насчитывать 139 точек обслуживания клиентов в 55 городах России.

Банковская группа ЗЕНИТ (далее – Группа) образована в 2005 году и объединяет ПАО Банк ЗЕНИТ, АО Банк ЗЕНИТ Сочи и ПАО «Спиритбанк». ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина (совместно со своей группой лиц) владеет 71,2 % акций ПАО Банк ЗЕНИТ. Группа представлена в 25 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX (Эксперт РА)].

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